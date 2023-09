Patente speciale per guidare i Suv, la nuova proposta europea

Mentre in Italia sta per arrivare il nuovo codice della Strada, che tra le altre cose prevede anche nuove regole per i neopatentati, che nei primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata, arriva la proposta di Karima Delli, presidente della commissione Trasporti del Parlamento europeo, su una patente speciale per guidare Suv o auto pesanti.

Nel dettaglio, la proposta consiste in una patente ad hoc conseguibile avendo già guidato per due anni un’auto e non prima dei 21 anni di età. Lo scopo è quello di evitare incidenti stradali.

Patente ad hoc e dopo 21 anni per guidare Suv

Come anticipato, la proposta arriva dall’eurodeputata francese dei Verdi. Proposta che lunedì arriverà alla Commissione e poi sarà votata entro dicembre. Se passerà, significa che d’ora in avanti per guidare un Suv bisognerà avere almeno 21 anni di età e servirà anche una patente apposita. Secondo Karima Delli, infatti, queste auto sono più soggette a collisioni e fanno raddoppiare i rischi di morte per pedoni e ciclisti.

“La presidenza spagnola del Consiglio della Ue ne ha fatto una priorità e gli Stati membri potrebbero trovare un accordo entro la fine dell’anno”

Ecco perché la semplice patente B non sarebbe adatta. Come ha dichiarato all’Ansa:

Si punta soprattutto a regolamentare la guida di queste auto per i giovani. Per i neopatentati, quindi, arriverebbe il divieto di poter guidare auto di questo tipo, fino all’età di 21 anni e fino al conseguimento di una patente B+ “che si applicherebbe ad auto e furgoni (non solo sport utility, dunque) di peso superiore a 1,8 tonnellate”.

Guidare Suv, insomma, dovrebbe essere rapportato all’esperienza del guidatore, proprio perché questo tipo di auto è più soggetta a incidenti.

Organizzare corsi sulla sicurezza stradale

Nella bozza, poi, si legge che gli Stati membri sono invitati a organizzare corsi sulla sicurezza stradale già dalla scuola e puntare soprattutto alla tutela di ciclisti e pedoni. I dati parlano chiaro. Solo lo scorso anno nella Ue sono morte 20mila persone e in più va detto che questi tipi di auto potrebbero inquinare di più.

Dopo la presentazione del testo lunedì prossimo, dovrebbero partire i negoziati e si punta al voto finale a dicembre o comunque entro fine anno.

In un futuro troppo lontano, quindi, per guidare Suv e auto di grossa cilindrata, potrebbe servire una patente specifica. Una proposta non troppo dissimile è presente nel nuovo codice della Strada voluto fortemente da Salvini. Nel dettaglio, tra le nuove regole, c’è anche quella di vietare ai neopatentati la guida di auto di grossa cilindrata per i primi tre anni di patente. Dunque, fino a 21 anni.

Altre regole in arrivo nel nuovo codice della strada, sono quelle relative ai monopattini, per cui serviranno casco a targa, ma anche regole più severe per chi guida ubriaco o drogato e causa incidenti. Dovrebbe fare l’apparizione anche l’alcolock, in più sono previste nuove sanzioni severe per chi guida con il telefonino in mano. Ne sapremo di più la prossima settimana, quando il nuovo codice della strada dovrebbe trovare il via libera.

