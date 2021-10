Pasta, le migliori marche vendute in Italia nel 2021 secondo Altroconsumo

Il 25 ottobre si è celebrato in tutto il mondo il World Pasta Day, la giornata mondiale della pasta, uno degli alimenti simbolo della cucina italiana. Per l’occasione, l’Unione italiana food ha diffuso i dati sulla produzione di pasta in Italia nel 2020: 3,9 milioni di tonnellate, di cui 2,4 milioni come export. Sono numeri impressionanti, se pensiamo che in tutto il mondo se ne producono 17,4 milioni di tonnellate all’anno, con l’Italia saldamente al vertice della classifica che raggruppa i Paesi che producono il maggior quantitativo di tonnellate di pasta. Ma quali sono le migliori marche di pasta del 2021? Rispondiamo alla domanda presentando la classifica di Altroconsumo, che ha analizzato 25 diverse marche in vendita nei supermercati italiani.

Classifica di Altroconsumo delle migliori marche di pasta in vendita nel 2021

Di seguito la classifica delle prime 10 marche di pasta in vendita nei supermercati italiani quest’anno secondo l’analisi condotta da Altroconsumo.

#1 Libera Terra (punteggio 79/100)

#2 Linea Equilibrio di Esselunga (punteggio 74/100)

#3 Sgambaro (punteggio 72/100)

#4 Voiello (punteggio 69/100)

#5 Barilla (punteggio 66/100)

#6 De Cecco (punteggio 66/100)

#7 La Molisana (punteggio 65/100)

#8 Rummo (punteggio 64/100)

#9 Viviverde di Coop (punteggio 63/100)

#10 Carrefour (punteggio 57/100).

Pasta Libera Terra al primo posto

Al primo posto si posiziona la pasta Libera Terra, che ottiene un punteggio pari a 79/100, il più alto assegnato dalla maggiore associazione di consumatori del nostro Paese. Sul podio salgono anche la linea Equilibrio di Esselunga e la pasta Sgambaro, entrambe sopra i 70 punti. Ai piedi del podio la pasta Voiello, sponsorizzata più volte in televisione dallo chef Antonino Cannavacciuolo (MasterChef), Barilla e De Cecco, che occupano rispettivamente la quarta, quinta e sesta posizione con punteggi simili tra loro (dai 69 di Voiello ai 66 di Barilla e De Cecco).

Completano la top 10 La Molisana, Rummo, Viviverde di Coop e Carrefour, a conferma di come le label rappresentino un fattore anche nel settore della pasta.

