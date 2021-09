Migliore pasta senza glifosato da acquistare nel 2021 secondo OkoTest

La rivista tedesca Oko-Test ha pubblicato nel mese di settembre la classifica della migliore pasta senza glifosato da acquistare al supermercato. Le marche esaminate sono tutte vendute nei supermercati in Germania, ma la maggior parte di queste sono prodotte in Italia. In seguito al test effettuato, Oko-Test ha rivelato la presenza del glifosato in più della metà delle 19 marche di spaghetti analizzate. Riguardo a ciò, la rivista ci ha tenuto a precisare che il livello di glifosato riscontrato non è tale da essere considerato estremamente pericoloso, ma non cambia il fatto che sono state rinvenute delle tracce di glifosato.

La classifica dei migliori spaghetti senza glifosato in vendita al supermercato nel 2021

Aldi Nord – D’Antelli Spaghetti

De Cecco – De Cecco Spaghetti

Teigwaren Riesa -Riesa Schlemmer-liebling Spaghetti

Alnatura – Alnatura Spaghetti

Weiling – Bioladen Spaghetti

Dennree – Dennree Spaghetti

Dm – DmBio Spaghetti

Rapunzel – Rapunzel Spaghetti Semola

I fornitori di spaghetti tradizionali Aldi Nord, Teigwaren Riesa e De Cecco sono gli unici a ottenere il massimo dei voti se si escludono i produttori biologici, che dominano la scena con gli altri cinque prodotti dichiarazioni glifosato free. Grande soddisfazione, dunque, per De Cecco, storica azienda italiana con sede in Abruzzo, che fa meglio di tutte le altre marche italiane vendute nei supermercati tedeschi. De Cecco Spaghetti è una delle tre confezioni di spaghetti senza glifosato premiate accanto a D’Antelli Spaghetti (Aldi Nord) e Riesa Schlemmer-liebling Spaghetti (Teigwaren Riesa).

I marchi della migliore pasta che hanno superato la prova

Come anticipato, le altre cinque marche al top della classifica stilata da Oko-Test fanno tutte riferimento al settore biologico. Tra le più famose in Italia c’è il brand Rapunzel, famoso nel nostro Paese per gli alimenti, le ricette e i prodotti biologici disponibili sia al supermercato che nello store online.

Hanno superato a pieni voti il test anche i fornitori biologici Alnatura, Weiling, Dennree e Dm.

