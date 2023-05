Il prossimo 24 maggio si celebrerà la giornata europea dei parchi e proprio per questo la piattaforma Musement ha stilato una classifica dei più popolari d’Italia grazie alle recensioni di Google. Queste ultime sono sempre più preziose perché grazie a esse gli utenti entrano in contatto con un’azienda. In questo caso, invece, si hanno notizie importanti sulle caratteristiche dei parchi e se conviene o meno visitarli.

Tornando ai benefici di esse per le aziende, se queste ultime rispondono si crea un rapporto di fiducia con il cliente che è importante per la fidelizzazione.

Uno dei principali vantaggi di quest’ultima è che i clienti tendono ad acquistare di più nel corso del tempo e sono inclini a valutare anche altre proposte.

Perché le recensioni sono sempre più importanti?

Le recensioni e le opinioni degli utenti su Google sono sempre più importanti. Lo sa bene Musement che grazie a esse ha stilato la classifica dei parchi nazionali più popolari d’Italia.

Google oramai è il motore di ricerca più utilizzato negli ultimi venti anni per cui, ad esempio, chi cerca un ristorante nei paraggi o un albergo è su Big che lo cerca. E le recensioni, molto spesso, veicolano la scelta dell’utente. Quindi il consenso generale che un negozio o un albergo riesce a ottenere online non è solo fine a se stesso. Vale, infatti, come un’ottima pubblicità che significa maggiori guadagni.

Quali sono i parchi nazionali più popolari d’Italia, perché le recensioni su Google fanno la differenza?

Fino a poco tempo fa erano solo gli influencer che lasciavano opinioni e recensioni su una struttura turistica, un ristorante o su un posto da vedere assolutamente.

Oggi, invece, anche su google è possibile raccontare le proprie esperienze su quella determinata struttura scrivendo delle recensioni. Ovviamente così si possono influenzare in modo positivo o negativo gli altri utenti che decideranno di scegliere o non scegliere quella determinata struttura.

Le recensioni, però, non riguardano solo ristoranti, alberghi, supermercati ma anche luoghi di natura come i parchi nazionali. Musement, infatti, ha raccolto proprio le recensioni degli utenti per capire quali sono i più popolari. Ebbene, al primo posto con 42123 recensioni c’è il Parco Nazionale delle Cinque Terre che sono Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Per vistarlo è necessario acquistare un biglietto, la carta Cinque Terre Trekking che ha un costo per 1 giorno di 7,50 euro. Due giorni di visita per adulti dai 12 ai 69 anni di età costeranno invece 14,50 euro.

Segue con 30308 recensioni il parco Nazionale del Vesuvio che è stato istituito nel 1995 con lo scopo di proteggere il Vesuvio e il territorio circostante. Ci sono diversi sentieri che si estendono per 54 chilometri ma il più popolare è il numero 5 che è quello grazie al quale è possibile raggiungere il cratere del vulcano. Il biglietto intero costa 10 euro mentre quello ridotto 8 euro.

C’è poi con 19177 recensioni il parco Nazionale del Gargano che consta di 121118 ettari ed è una delle aeree protette più estese del nostro paese. Ospita diversi habitat e paesaggi: dalle grotte si passa infatti alle calette di sabbia, alla macchia mediterranea e alle alte scogliere. Il quadro idilliaco è completato dai piccoli borghi bianchi come quelli di Peschici e di Vieste che hanno conservato la loro originaria struttura storica.

Troviamo, infine, con 18820 recensioni il parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Qui si trovano i siti archeologici di Velia, Paestum e la Certosa di Padula. L’area si estende per ottanta comuni e ospita un ricco patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

La speranza è che tali parchi si possano preservare per sempre. Perché come ha spiegato Fabrizio Caramagna“abbiamo bisogno di verde. I parchi sono i regali che i padri preparano ai figli e ai nipoti”.

[email protected]