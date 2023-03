Quali sono i 5 vulcani più pericolosi del mondo?

Dopo il devastante terremoto in Turchia che ucciso più di 45 mila persone, la paura dei terremoti è cresciuta a dismisura, soprattutto da parte di chi abita in un luogo in cui si trova un vulcano attivo. Se n’è parlato anche nella seconda puntata di Sapiens 2023, la trasmissione condotta da Mario Tozzi dove è stato comunicato che tra i vulcani più pericolosi del mondo c’è quello di Yellowstone Caldera negli Stati Uniti d’America. Tozzi ha spiegato che se dovesse eruttare, ci sarebbero conseguenze disastrose in tutto il pianeta. Riuscirebbe, infatti, per la sua forza devastante, a sconvolgere gli equilibri di tutto il mondo, nonostante l’apporto di scienza e cultura. La speranza è che fino a quando i sapiens abiteranno la Terra, tale fenomeno non si verifichi mai anche se i vulcanologi intervistati sono convinti che prima o poi ciò accadrà.

Quali sono allora, oltre a quello di Yellowstone, gli altri vulcani più pericolosi del mondo?

Non soltanto Yellowstone

I vulcani più pericolosi del mondo come quello di Yellowstone potrebbero davvero provocare la fine del mondo ovvero del mondo costruito dai sapiens, quello che ha sconvolto tutto il pianeta portando sia morte che distruzione.

Come detto, il più pericoloso si trova nel parco di Yellowstone. Sotto questa bellezza, infatti, si nasconde un nemico insidioso che potrebbe uccidere circa 87 mila persone secondo le stime degli esperti ma potrebbe apportare anche gravi cambiamenti climatici. Durante le eruzioni, infatti, nell’atmosfera si producono enormi quantità di gas e particelle note come ceneri, aerosol e metalli. Queste possono alterare il clima su scala locale, regionale ma anche globale.

Tra i vulcani più pericolosi del mondo ce n’è anche uno in Italia ed è il Vesuvio che si trova a Napoli.

Gli altri

È noto a tutti per la storica eruzione del 79 Avanti Cristo che distrusse Pompei ed Ercolano. Si ritiene che sia uno dei più pericolosi per l’elevata popolazione delle zone circostanti e per le sue caratteristiche esplosive. Un’eruzione esplosiva, per chi non lo sapesse, è un tipo violento ed esplosivo di eruzione vulcanica. Essa è provocata dal gas che si accumula sotto il vulcano che a contatto con il magma e con l’acqua del suolo può esplodere in modo molto violento attraversando il mantello di roccia. Succede, poi, in molti casi, che il magma che sale contenga delle grandi quantità di gas sciolto in modo parziale.

Oltre a Yellowstone e al Vesuvio, tra i vulcani più pericolosi del mondo c’è quello di Popocatépetl che si trova a circa 70 chilometri da Città del Messico, la quarta città per popolazione più grande del Pianeta. Una sua eruzione violenta potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche proprio per questo. Tale vulcano durante l’epoca procolombiana era divinità azteca alla quale era destinato un culto esclusivo che sopravvive ancora oggi, ovviamente in forma minore. I temperos, i guardiani del vulcano che vivono alle sue pendici, assicurano di poter comunicare con esso e celebrano anche dei riti consacrati a Popocatépetl chiedendo pioggia e buoni raccolti.

Figurano, infine, tra i vulcani più pericolosi del mondo Eyjafjallajökul in Islanda e Sakurajima in Giappone. Il primo è situato a più di 1600 metri di altezza su un ghiaccio. Chi non ricorderà l’eruzione del 2010 per la quale si paralizzò mezzo Nord-Europa con la cancellazione di centinaia di voli per colpa dell’imponente colonna di cenere. L’altro, invece, tanto tempo fa formava un’isola ma con l’eruzione del 1914 si è unito con la terraferma. Viene chiamato Vesuvio del Sud per i suoi alti livelli di attività vulcanica.

