Questa volta gli esperti di Gambero Rosso ci offrono una classifica davvero adatta al momento. Stiamo infatti parlando dei migliori panettoni artigianali presenti attualmente sul mercato. E visto che il Natale è ormai alle porte, che ne direste di un regalo del genere da portare ad amici o parenti per fare bella figura con un prodotto davvero di alta scuola culinaria? Scopriamo quali sono i 24 prodotti testati dagli esperti.

Il Natale quando arriva, arriva

Così diceva Pozzetto in una nota pubblicità che andava in onda alcuni anni fa e che pubblicizzava proprio un panettone.

Del resto, che Natale è senza il suo dolce tipico? Andiamo quindi a scoprire quali sono i migliori panettoni artigianali testati da Gambero Rosso. Sono 75 le pasticcerie che hanno partecipato alla prova inviando il proprio prodotto da testare. Ebbene, gli esperti ne hanno selezionati 24, i quali sono quelli che hanno ottenuto i punteggi più alti. Dai blind test iniziali se ne sono scelti 27, ma poi, come detto, solo 24 hanno ottenuto il punteggio di 80 centesimi, ossia la quota stabilita dagli esperti per entrare in questa prestigiosa classifica. A tal proposito vi ricordiamo cheha selezionato anche i migliori vini di Sardegna e Trentino Alto Adige , ma ora concentriamoci sul dolce natalizio per antonomasia.

Prima di scoprirli, ecco gli esperti che hanno partecipato ai test offrendo la loro competenza per stilare la grande classifica: Marco Brioschi, chef di Gambero Rosso Academy; Maria Gabriella Ciofetta, assaggiatrice di olio; Salvo Leanza, pastry chef; Valeria Maffei, giornalista gastronomica; Mara Nocilla, redazione Gambero Rosso; Marzio Taccetti, redazione Gambero Rosso; Elvan Uysal, giornalista enogastronomica e assaggiatrice. E ora spazio alla classifica:

Renato Bosco, prezzo 40 euro al kg

Gentile, 39 euro al kg

Dolciarte, 38 euro al kg

Marisa, 40 euro per 950 grammi

Francesco Ballico, 40 euro al kg

Panettoni artigianali migliori da regalare a Natale

Renato Bosco quindi ottiene il primo posto tra i panettoni artigianali migliori sul mercato attualmente.

Iginio Massari, prezzo 43 euro al kg

Ricci, 36 euro al kg

Cascina Vittoria, 45 euro al kg

Tiri, 42 euro al kg

Andrea Barile, 35 euro al kg, Dolcemascolo 40 euro per 950 grammi e Benito, 35 euro al kg

Olivieri 1882, 39 euro per 900 gr

Pavè, 42 euro al kg

Opera Waiting, 37 euro per 850 grammi

Cremeria Capolinea, 40 euro per 750 grammi, Saporarte, 36 euro per 1 kg

Lino Ramunno, 40 euro per i kg

Panificio Moderno, 32 euro per 750 grammi, Sammarco, 46 euro al kg

Nanolabo, 40 euro al kg

Follador, 42 euro 1 kg

Andreoletti, 40 euro al kg

Anna Belmattino, 38 euro al kg

La fabbrica si trova a an Martino Buon Albergo (VR). Al secondo posto invece troviamo Gentile che è sito a Gragnano di Napoli. Mentre a completare il podio abbiamo Dolciarte che è sempre in Campania, ma ad Avellino. Possiamo dire che quindi i prodotti campani ne escono davvero bene da questa speciale. Ma ora andiamo a vedere le altre posizioni, dal sesto al 24esimo posto:

Questi dunque i panettoni artigianali più buoni sul mercato. Scommettiamo che molti dei nostri lettori staranno già cercando di scoprire quali sono quelli più vicini alla propria casa, così da andare a conoscere di persona questi maestri dell’arte culinaria. In alternativa, naturalmente, è possibile ordinare questi prodotti e farseli spedire a casa.

I punti più importanti…

Ecco i migliori panettoni artigianali secondo gli esperti di Gambero Rosso, il podio: