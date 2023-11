I migliori vini di Sardegna e Trentino Alto Adige secondo il premio Tre Bicchieri 2024 di Gambero Rosso

Il vino è una delle bevande più amate dagli italiani. Che sia una cena o un aperitivo in compagnia, gli italiani raramente rinunciano a un bicchiere di vino. Ogni anno la guida dei vini d’Italia della casa editrice Gambero Rosso assegna il massimo riconoscimento – I Tre Bicchieri – ai migliori vini di ogni singola regione italiana. Oggi vediamo quali sono i vini di Sardegna e Trentino Alto Adige che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento per l’edizione 2024.

Migliori vini, Tre Bicchieri 2024 della Sardegna

Vermentino di Gallura Sup. Sienda 2022 Mura

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2022 Surrau

Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2021 Siddùra

Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2022 Saraja

Turriga 2019 Argiolas

Su’ Nico Bovale 2021 Su’Entu

Stellato Vermentino 2022 Pala

Sobi 2021 Bentu Luna

Nasco di Cagliari Bessiu 2021 Audarya

Mandrolisai Rosso Fradiles 2021 Fradiles

Ghirada Fittiloghe 2020 VikeVike

Carignano del Sulcis Buio Buio Ris. 2020 Cantina Mesa

Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2020 Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Le Anfore 2021 Olianas

Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2020 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2020 Giovanni Montisci

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2019 Tenute Sella & Mosca.

Tre Bicchieri 2024 dell’Alto Adige 2024

Valle Isarco Sylvaner R 2021Köfererhof – Günther Kerschbaumer

Valle Isarco Kerner Aristos 2022Cantina Produttori Valle Isarco

Valle Isarco Grüner Veltliner Praepositus 2021 Abbazia di Novacella

Val Venosta Riesling V. Windbichel 2021 Tenuta Unterortl – Castel Juval

Terlano Pinot Bianco Vorberg Ris. 2020 Cantina Terlano

Terlano Pinot Bianco Abtei Muri Ris. 2020 Cantina Convento Muri-Gries

Spumante Brut M. Cl. Athesis 2020 Kettmeir

Sauvignon Renaissance Ris. 2020Gump Hof – Markus Prackwieser

Sauvignon Lafóa 2021 Cantina Colterenzio

Santa Maddalena Cl. 2022 Pfannenstielhof – Johannes Pfeifer

Pinot Nero Trattmann Ris. 2020 Cantina Girlan

Pinot Nero Aton Ris. 2018 Elena Walch

Pinot Grigio Giatl Ris. 2020 Peter Zemmer

Pinot Bianco Sirmian 2021 Nals Margreid

Pinot Bianco Sanct Valentin 2021 Cantina Produttori San Michele Appiano

Merlot Nussleiten Ris. 2019 Castel Sallegg

Lagrein Taber Ris. 2021 Cantina Bozen

Lagrein Ris. 2020 Untermoserhof – Georg Ramoser

Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2022 Cantina Kaltern

Gewürztraminer Nussbaumer 2021 Cantina Tramin

Gewürztraminer Brenntal Ris. 2021 Cantina Kurtatsch

Gewürztraminer Auratus 2022 Tenuta Ritterhof

Chardonnay V. Au Ris. 2019 Tiefenbrunner

Chardonnay Kreuzweg Family Reserve 2019 Castelfeder

Tre Bicchieri 2024 del Trentino

Trento Inkino Extra Brut Rosè 2019 – Mas dei Chini

Trento Extra Brut Rosé 2018 – Moser

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2012 – Ferrari

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2015 – Rotari

Trento Brut Altemasi Graal Ris. 2016 – Cavit

Trento Brut 976 Riserva del Fondatore 2012 – Letrari

Trentino Riesling 2022 – Pojer & Sandri

Trentino Pinot Nero Faesi 2020 – Bellaveder

Teroldego Rotaliano Vigilius 2020 – De Vescovi Ulzbach

Teroldego Rotaliano Sangue di Drago 2020 – Marco Donati

San Leonardo 2018 – San Leonardo

L’Ora 2021 – Pravis.

I migliori vini di Sardegna e Trentino Alto Adige secondo il premio Tre Bicchieri 2024 di Gambero Rosso

Scegliere il miglior vino non è semplice, ma con i premi di Gambero Rosso che ci svela quelli al top di ogni regione è possibile. migliori vini rossi da bere anche in estate.

Riassumendo

– La casa editrice Gambero Rosso ha reso noti i migliori vini per l’edizione I Tre Bicchieri 2024.

– I Tre Bicchieri sono il massimo riconoscimento assegnato dalla guida dei vini d’Italia alle eccellenze del vino nostrane.

– In questo articolo abbiamo elencato i vini premiati dal massimo riconoscimento di Gambero Rosso delle regioni Sardegna e Trentino Alto Adige.

– Per la Sardegna in tutto si contano 17 nomination. Sugli scudi Vermentino e Cannonau.

– Trentino e Alto Adige contribuiscono alla Guida dei vini d’Italia di Gambero Rosso con ben 36 vini.