A quanto pare, spendere un botto per fare un regalo non è sempre sinonimo di qualità. Il panettone migliore, infatti, secondo i test effettuato da Altroconsumo, costa solo 5 euro. Gli esperti ne hanno testati 12 e hanno scoperto una nota marca commerciale ne ha sfornato uno davvero buono.

Il test

La domanda ormai si ripete ogni anno, qual è il panettone migliore da comprare a Natale senza spendere troppo? Naturalmente, la stragrande maggioranza dei consumatori ripiega sui prodotti da supermercato. Le grandi marche infatti permettono di ottenere un risparmio non da poco in questo senso e per questo motivo sono sempre favorite.

Ovviamente, quando si parla di regali da fare a Natale, i panettoni artigianali fanno tutto un altro effetto. In questo caso però gli esperti di Altroconsumo si sono concentrati su un prodotto che può soddisfare un po’ tutti senza per questo dover spendere una fortuna. Ihanno coinvolto 12 panettoni classici, ossia quelli con uvetta e canditi, per scoprire quali di questi superano le prove di laboratorio e naturalmente quelle di assaggio.

Innanzitutto, partiamo col dire che un panettone ha delle regole ben precise da rispettare, che sia buono oppure no. Ci devono essere anche l’uvetta e le scorze di agrumi canditi in quantità non inferiore al 20%. Il lievito deve essere naturale e deve essere fatto col burro e non con altri grassi. Insomma, anche se si tratta di un prodotto industriale, c’è un regolamento ben preciso che ne determina gli ingredienti principali da utilizzare e anche il modus operandi di alcuni passaggi relativi alla sua creazione. Se non si rispettano queste regole, quindi, non si può parlare di panettone, ma di un altro dolce. Il test effettuato da Altroconsumo si è concentrato in particolare modo sull’impasto, ma non ha notato problematiche di nessun tipo. Insomma, per quanto riguarda la teoria, prova superata un po’ per tutti.

Panettone migliore, ecco il vincitore

Cosa possiamo dire invece del test dell’assaggio? Naturalmente, il test si è affidato ad esperti pasticcieri. I panettoni sono stati presentati ovviamente senza confezione, così da non influenzare il tester. Stavolta Altroconsumo si è servito anche del giudizio dei normali consumatori. Sono stati scelti 60 candidati per assaggiare e deliberare. Quindi, quest’anno la votazione prende in considerazione anche il parere dei normali clienti per scegliere il panettone migliore del 2023. Ebbene, al primo posto in classifica ci finisce Le Grazie di Esselunga (1kg, prezzo medio al kg 4,99 euro). Il test da laboratori sugli ingredienti ha soddisfatto i ricercatori, mentre sia pasticcieri che normali consumatori lo hanno particolarmente apprezzato all’assaggio. Ecco le altre principali posizioni in classifica:

Le Tre Grazie, panettone basso, prezzo 4,99 euro Coop Panettone classico, prezzo 6,18 euro Vegani il panettone milanese, prezzo 11,90 euro Bauli il panettone classico, prezzo 6,91 euro Giovanni Cova e C. panettone classico, prezzo 14,40 euro Maina il panettone, prezzo 5,49 euro Galup Panettone Milano, prezzo 19,80 euro Duca Moscati Eurospin, panettone classico, prezzo 4,16 euro Balocco il panettone, prezzo 4,95 euro Motta il panettone originale, prezzo 6,36 euro

La top ten vede quindi paradossalmente il panettone migliore essere anche quello più economico (costano di meno solo il Balocco e il Duca Moscati). Infine, per quanto riguarda proprio i prezzi, anche quest’anno non si registrano scossoni, con costi in linea con quelli dello scorso anno.

