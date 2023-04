Pagamento pensioni a maggio 2023: le date d’arrivo dei cedolini alle Poste

Ogni mese chi è pensionato attende con ansia la data in cui potrà andare a ritirare la pensione. Questo momento si attende sempre con impazienza, anche perchè con le spese aggiuntive e i rincari che le famiglie sono chiamate a sostenere, spesso anche la pensione vola via in poche settimane.

Anche per il mese di maggio, sono state pubblicate le date per la ricezione del pagamento delle pensioni. C’è anche da dire, che pochi giorni fa, l’Inps ha diffuso una circolare nella quale vengono indicate delle novità sugli importi.

Pagamento pensioni a maggio 2023, ultime rivalutazioni dell’anno e aumenti

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i dati ufficiali relativi agli importi della pensione, gli aumenti previsti e le date del pagamento. Si tratta dell’incremento extra previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e riconosciuto ai pensionati over 75, e basato sull’aumento del costo della vita. Per quanto riguarda le pensioni minime, queste dovrebbero passare da 563 euro a 572 euro per merito della rivalutazione delle pensioni.

I pensionati che hanno più di 75 anni, invece, riceveranno un cedolino di 600 euro.

Nella circolare dello scorso 3 aprile, si legge che i pensionati che ricevono una pensione di 300 euro, otterranno un aumento, che diventerà di 19,20 euro al mese nel caso di un pensionato che ha più di 75 anni. Inoltre, si specifica che gli aumenti hanno una decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 e saranno corrisposti con tutti gli arretrati. Le altre rivalutazioni sono previste dal 1 gennaio 2024. Quello di maggio dovrebbe essere l’ultimo adeguamento dell’anno.

Le date d’arrivo dei cedolini alle Poste

Detto ciò, veniamo alle date del pagamento della pensione a maggio.

Bisogna subito considerare che il 1 maggio è la Festa dei lavoratori, quindi la prima data utile scatterà dal 2 maggio.

I pensionati che non ricevono la pensione sul conto ma si recano in Posta, possono farlo il 2 maggio nel caso abbiamo il cognome che inizia con le lettere A e B. Mercoledì 3 maggio sarà la volta dei pensionati con il cognome che inizia con C e D. Mentre il pagamento per i cognomi dalle lettere E a K è previsto giovedì 4 maggio.

Venerdì 5 maggio toccherà ai cognomi dallas L alla O, mentre il 6 maggio sarà la volta dei cognomi dalla lettera P alla R. Si terminerà lunedì 8 maggio, con il ritiro della pensione per tutti coloro che hanno il cognome dalla S alla Z. Per il mese di maggio, quindi, a causa della giornata di festività, il ritiro in posta inizierà un giorno dopo e di conseguenza finirà un giorno dopo. In ogni caso, sul sito Inps è possibile vedere tutti i dettagli sui cedolini.