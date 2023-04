Paesi più cari al mondo, la classifica con la top 15, ecco le nazioni che è meglio evitare

Voglia di cambiare vita? Forse meglio informarsi un attimo sui costi della nazione che state per scegliere. Ecco quindi la classifica dei paesi più cari al mondo. Una lista di 15 nazioni dalle quali è meglio stare alla larga, se si vuole intraprendere un nuovo percorso per trasferirsi e ripartire da zero.

Paesi più cari al mondo, occhio al costo della vita

Gli inglesi dicono cheap per indicare qualcosa di economico, mentre con la parola expensive, all’opposto, si riferiscono a un qualcosa di particolarmente costoso. Ed è su questo secondo aspetto che vogliamo soffermarci stavolta, andando a scoprire quali sono i paesi più costosi al mondo. Avete voglia di ripartire da zero, iniziare una nuova vita e cercare l’avventura in una nuova nazione? La lingua non vi spaventa e contate sul fatto che la imparerete in fretta, così come velocemente troverete un nuovo lavoro? Perfetto, ma forse è meglio dare prima un’occhiata a chi certi paesi li conosce bene, sviscerandone il sistema economico e scandagliandone il costo della vita.

Affidiamoci quindi a questi esperti, i quali hanno stilato una vera e propria classifica dei paesi più costosi al mondo. Non perdiamoci in troppi giri di parole, ecco la top 15:

Bermuda Svizzera Isole Cayman Bahamas Barbados Norvegia Singapore Islanda Danimarca Israele Hong Kong Australia Lussemburgo Nuova Zelanda Stati Uniti

Una vera e propria black list da tenere alla larga. Al quindicesimo posto abbiamo la terra dei sogni, gli Stati Uniti. Chi non vorrebbe visitarla almeno una volta nella vita? I tanti film che vediamo al cinema e in tv non possono bastare per descrivere il fascino, ma emigrare lì sembra davvero proibitivo.

Il podio proibito

Ah, l’Italia… terra di santi, navigatori e poeti. Ma anche di ottimo cibo e di splendidi paesaggi naturali, oltre che di storia antica che ha pochi eguali nel mondo. Possiamo dire che sia anche abbastanza economica, visto che non compare in questa classifica (ma nemmeno in quella dei più economici, a dirla tutta). Il nostro paese ha comunque alcune delle città più belle del mondo, quindi bisognerebbe pensarci bene, prima di lasciarlo. Certo, se si vuole andare alla ricerca di un sistema sociale quasi perfetto, allora meglio emigrare in Scandinavia. Lì pare proprio che tutti siano felici. Ma occhio ai prezzi: Danimarca e Norvegia occupano rispettivamente il nono e il sesto posto di questa classifica expensive.

Che dire invece delle più costose in generale? Al terzo posto abbiamo le Isole Cayman, luogo turistico perfetto per passarci una vacanza, ma viverci? Pare proprio di no. Rinomato invece l’alto costo della vita in Svizzera, dove uno stipendio minimo (come in Norvegia) può arrivare anche a 4000 euro, ma per pagarti l’affitto devi spenderne almeno la metà e con quel che ti rimane non è detto che riesca a pagare spesa e utenze, visti i prezzi esorbitanti. al primo posto invece c’è Bermuda. I dazi alti per le importazioni sono solo uno dei suoi problemi. Gli affitti sono altissimi, per non parlare del costo dei generi alimentari. Insomma, anche qui, una vacanza con grande piacere, ma poi sarà meglio tornare di corsa nell’accogliente e bistrattata Italia.