Oscar Cicloturismo, quali sono le regioni più belle da visitare in bici?

Stavolta il primo posto è andato alla Toscana. Stiamo parlando dell’Oscar del Cicloturismo 2023, un importante premio che ci svela quali sono le regioni italiane che vantano i percorsi più belli ed emozionanti da fare in bici. A completare il podio ci sono Sicilia e Veneto. Vediamo nel dettaglio cosa ha decretato l’ottava edizione dell’evento.

Un’esperienza emozionante con Puccini

È andato alla Toscana l’Oscar 2023 del Cicloturismo. L’ottava edizione dell’evento l’ha premiata grazie all’itinerario denominato Ciclopedonale Puccini. Si tratta di un vero e proprio omaggio al grande compositore musicale, il quale ha visto i suoi natali a Lucca. La nuova edizione si è svolta a giugno a Cesena, visto che l’Emilia Romagna era la regione vincitrice uscente, avendo ricevuto il premio nel 2022. In quel caso era stata premiata per il Grand Tour della Valle del Savio. Come detto, stavolta a strappare i consensi dei giudici è stato il Ciclopedonale Puccini. 58 km di percorso che vanno da Lucca (paese natale del musicista) a Torre del Lago.

Si tratta di un’esperienza unica ed emozionante, poiché riesce a combinare perfettamente il patrimonio culturale e naturale del luogo.

La vita del musicista toscano viene celebrata attraverso un percorso che ripropone le sue opere più belle. Infatti, grazie al QR Code è possibile ascoltare le sue sinfonie mentre si percorre la lunga pista ciclabile. L’itinerario è accessibile a tutti e offre anche punti di ristoro e guide. Inoltre, è disponibile il servizio di noleggio bici, oltre ad assistenza e punti di ricarica per le e-bike. Un altro importante servizio offerto dal Ciclopedonale Puccini è quello di poter abbinare percorsi in bici con tratti da fare in treno, così chi non vorrà fare tutti i 58 km in bicicletta, potrà usufruire anche delle stazioni ferroviarie.

Oscar Cicloturismo 2023, le altre regioni

Grande successo dunque per la Toscana, mentre il podio, come detto, è stato completato da Sicilia e Veneto. Per l nostra isola del sud ha giocato un ruolo decisivo l’itinerario Sicily Divide, lungo ben 457 km. Su tratta di un itinerario che permette di attraversare il centro della regione e scoprire i borghi e i comuni meno noti della regione. Il progetto è stato avviato nel 2020 e finalmente sta vedendo ora i suoi frutti. Terzo posto per Treviso-Ostiglia in Veneto. Si tratta d una ciclovia di 70 km. Anche in questo caso l’esperienza è a dir poco emozionante, visto che l’itinerario attraversa paesaggi boschivi, campi, corsi d’acqua e ville. Non mancano i premi anche per altre belle realtà del nostro paese. Ad esempio, la regione Emilia Romagna si aggiudica il premio Food Valley Bike, assegnato da stampa e comunicazione.

La menzione speciale di Legambiente va invece all’Abruzzo, per l’itinerario denominato Il Cammino d’Abruzzo, un tour ad anello lungo 700 km. Insomma, il nostro paese continua a promuovere iniziative dedicate al mondo della bicicletta. Del resto, si tratta di un fenomeno in grande crescita, come ci indicano anche i trend relativi alle vacanze in bici. Di certo, queste iniziative non faranno che portare nuove proposte anche ai turisti che verranno a visitare il nostro paese in questa calda estate 2023 e negli anni futuri.

