Opzione Donna diventa Ape Rosa e conviene di più: novità 2024

C’è una buona notizia per le italiane. Se è vero che il Governo sta mandando in pensione Opzione Donna, è altrettanto vero che sta pensando di sostituirlo con una nuova misura che potrebbe essere anche più vantaggiosa. Stiamo parlando di Ape Rosa. Vediamo di cosa si tratta e chi potrebbe averne diritto.

La nuova riforma pensioni

Nella nuova riforma pensioni c’è un’altra voce inserita al vaglio del Governo, stiamo parlando di Ape Rosa. Si tratta di una nuova misura che permetterà alle donne di andare in pensione anticipatamente. La Meloni sta preparando il terreno per la nuova legge di bilancio 2024. Tra le varie misure da adottare ci potrebbe essere una nuova formula che andrà a sostituire opzione donna, ma a quanto pare il gentil sesso andrà anche a guadagnarci. Quel che sappiamo al momento è che la legge Fornero non verrà abolita, ma migliorata attraverso una serie di meccanismi previdenziali atti a superare la riforma del 2012.

Gli esperti ci suggeriscono che sarà confermata quota 41 ibrida, con l’inserimento di una nuova misura per le donne.

Stando alle ultime indiscrezioni, questa misura per le donne over 60 non sarà una vera e propria pensione, bensì uno scivolo previdenziale che permetterà appunto di anticipare l’arrivo della pensione. Questo che è stato definito come uno scivolo pensionistico potrebbe essere utilizzato fino all’età di 67 anni. Ma una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, sarà poi ricalcolato l’assegno previdenziale tenendo conto dell’integrazione totale dei contributi. Naturalmente, questa nuova opzione donna 2024, ribattezzata Ape Rosa, è pensata appositamente proprio per quelle donne che non hanno i requisiti ordinari che permettono loro di accedere al pensionamento ordinario.

Opzione Donna fa spazio ad Ape Rosa

Al momento il calendario del Governo Meloni prevede una serie di incontri molto fitti, nei quali si dovrà discutere di vari aspetti del sistema pensionistico, il quale è legato a doppio filo anche con il mondo del lavoro e una sua possibile nuova riforma. A tal proposito, ad esempio, in settimana si attendono nuovi sviluppi su quello che è stato ribattezzato come assegno garanzia giovani, ossia una misura atta ad aiutare i lavoratori precari i quali si ritroveranno in futuro con una pensione davvero minima, vista la precaria situazione dei loro versamenti contributivi. Le novità relative all’Ape Rosa non dovranno però attendere molto, visto che il tutto si inscrive all’interno della grande manovra che è la legge di Bilancio 2024.

Per saperne di più su queste novità, e soprattutto per vederle confermate, bisognerà comunque attendere il mese di settembre. Dove è infatti previsto un nuovo incontro nel quale si discuterà sul come sostituire definitivamente Opzione Donna. Ancora una volta ci sarà ovviamente da fare i conti con le risorse finanziare disponibili. E solo a quel punto, dopo la conferma delle note del Def, si potrà stilare un quadro dei nuovi progetti. Ad ogni modo, il dato chiaro è che la Meloni vuole sostituire e non eliminare Opzione Donna. E questa non può essere che una buona notizia per tutte le lavoratrici del nostro paese.

In sintesi…