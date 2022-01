Open Day terza dose vaccino covid-19: dove si svolgono da Nord a Sud

L’arrivo della variante Omicron e il forte aumento dei contagi, arrivati al picco finora di 200mila casi, sta spingendo tutte le persone vaccinate con due dosi da almeno 5 mesi a prenotare la terza dose di vaccino. Da oggi, prendono il via le vaccinazioni con la dose booster anche per chi si è vaccinato 4 mesi fa e per ragazzi tra 12 e 15 anni.

Terza dose vaccino covid-19, tanti gli Open Day per tutto il mese di gennaio

Le richieste, insomma, sono tante, e per questo motivo da Nord a Sud si stanno organizzando Open Day e iniziative per dare la possibilità a chi vuole vaccinarsi di provvedere il prima possibile. Da tenere in considerazione che entro il 31 gennaio anche gli over 50 non vaccinati devono provvedere alla prima dose per non incappare nella multa da 100 a 1.500 euro. Infatti, è scattato l’obbligo vaccinale per gli over 50 che ora devono vaccinarsi pena sanzioni severe, sopratutto per gli over 50 che vanno a lavoro.

Le iniziative da Nord a Sud

In Piemonte, si è appena svolto l’open day al Palazzo delle Feste di Bardonecchia per over 12 e altri saranno programmati nei prossimi giorni. In Lombardia, per i prossimi tre venerdì di gennaio, il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, sarà aperto anche di notte in modo da agevolare gli over 50 che devono vaccinarsi. Open Day anche in Veneto, l’ultimo si è svolto il 9 gennaio per la fascia di età 5-11 anni. In Emilia Romagna, dal 12 gennaio torna il camper vaccinale in piazza Maggiore per i giovani tra 5 e 20 anni non vaccinati. Sarà disponibile per tutto il mese dalle 15 alle 19.

Anche nelle Marche gennaio sarà ricco di open day dedicati a chi vuole ricevere la terza dose.

Tutte le date sono disponibili sul sito della Regione Marche . Altri Open Day si sono svolti durante il fine settimana in Lazio e Sicilia mentre per i prossimi bisognerà attendere le nuove date. In ogni caso, l’obiettivo del Governo è arrivare alla fine di gennaio con una larga maggioranza di italiani con la dose booster, oltre che arrivare ad una quota molto importante di over 50 vaccinati.

Vedi anche: Tampone prima della terza dose, posso fare il vaccino se ho il Covid? La risposta dell’esperto