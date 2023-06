Olio extravergine d’oliva sarà davvero introvabile nei supermercati?

L’olio extravergine di oliva non solo è uno dei prodotti più amati dagli italiani e uno dei più acquistati, ma anche uno di quelli che ha subito più rincari in assoluto. Difficilmente gli italiani rinunciano ad un buon olio di oliva, ma nei prossimi mesi il rischio che diventi introvabile è concreto. L’allarme è stato lanciato da Assitoil (Associazione Italiana dell’Industria Olearia) e riguarda la possibilità di una carenza di olio. In Spagna, ad esempio, la paura di una carenza è diventata più che una possibilità. Alcuni produttori hanno comunicato di aver dovuto dimezzare la produzione di olio di oliva a causa della forte siccità. Il problema del caldo anomalo e della siccità, quindi, potrebbe riguardare anche l’Italia, così come la Spagna, motivo per cui l’associazione ha parlato di possibile penuria sugli scaffali.

A causa della lunga siccità c’è il rischio di una carenza di olio extravergine di oliva

Il problema, stavolta, non è tanto legato ai forti rincari, quanto più alla mancanza di materie prime a causa della siccità.

I cambiamenti climatici, insomma, stanno stravolgendo tutto e ora anche l’olio extravergine di oliva rischia di scarseggiare. Assitol, tramite un comunicato, ha fatto sapere che la possibile scarsità di olio extravergine di oliva, è da imputarsi alla siccità, ma anche agli eventi meteo estremi. Non in ultimo anche i forti rincari hanno avuto un peso. Le aziende, dal canto loro, hanno paura di non poter più soddisfare le stesse quantità di prima e quindi anche la produzione è a rischio. Nei supermercati, intanto, proprio a causa dei rincari dei prodotti, molti punti vendita fanno delle offerte per aiutare le famiglie a spendere meno e quindi capita di trovare delle marche di olio scontate.

Le famiglie, quindi, sono portate a fare scorte, proprio per approfittare del prezzo basso ma questo potrebbe portare a un esaurimento delle scorte. Secondo l’associazione, non si può escludere che nei prossimi mesi non ci saranno più scorte sufficienti; si parla di un meno 30% di disponibilità. La lunga siccità in Spagna ha ampliato il problema e ha dimezzato già la produzione di olio. E le previsioni non sono buone perché in Spagna si prevede anciora un lungo periodo di siccità che potrebbe peggiorare il problema.

Olio extravergine d’oliva sarà davvero introvabile nei supermercati?

Con meno prodotti disponibili, è chiaro che uno dedi rischi sarà anche l’aumento del prezzo dell’olio. Assitoil consiglia quindi ai punti vendita di evitare le promozioni sottocosto dell’olio in modo che le scorte non finiscano prima del tempo. Da parte dei consumatori, invece, si chiede la collaborazione a non fare scorte inutili e quindi permette anche agli altri di acquistare i prodotti così come acquistate anche dai produttori locali, dosando anche la quantità di olio da usare per evitare gli sprechi.

Di fatto non è ancora chiaro che cosa succederà, ma la siccità mette a rischio anche l’olio di oliva e quindi per i prossimi mesi bisogna fare davvero attenzione a non strafare.

Riassumendo