Rincari prezzi spesa alimentare: arriva “semaforo” contro gli aumenti al supermercato

Il caro prezzi rimane un problema non da poco. Ormai le famiglie sembrano rassegnate ai rincari dei prodotti alimentari. Negli scaffali dei supermercati è difficile trovare prodotti che hanno lo stesso prezzo di poco più di un anno e mezzo fa. Quasi tutti hanno subito aumenti importanti, che hanno di fatto determinato un aumento del budget della spesa mensile per le famiglie. E non c’è verso di vedere un calo dei prezzi, nonostante l’inflazione non sia più alle stelle come qualche mese fa. Proprio per questo motivo, Assoutenti, ha pensato ad un semaforo per aiutare i consumatori a valutare i prezzi dei beni e dei servizi.

Un aiuto per valutare i prezzi e comprare ciò che conviene

Le famiglie, in questo modo, avranno un aiuto per fare la spesa e valutare dove conviene proprio in base al prezzo.

Nella pratica, l’associazione ha pubblicato un semaforo che coinvolge un lungo elenco di prodotti, beni e servizi relativi agli aumenti dei prezzi.

Il semaforo verde riguarda quei prodotti la cui crescita percentuale su base annua risulta entro il tasso di inflazione programmata. Il semaforo giallo andrà ai beni che hanno invece registrato un aumento superiore all’inflazione programmata, ma entro il tasso medio di inflazione nazionale.

Il semaforo rosso, quindi il peggiore, va a quei servizi che hanno subito forti rincari oltre il tasso medio di inflazione nazionale.

Ciò si è reso necessario dopo l’aumento spropositato dei prezzi dei beni alimentari, considerato che i dati di maggio confermano che l‘emergenza prezzi non è affatto risolta e per la spesa rimangono elevati. Come fa notare Assoutenti, tra i prodotti più cari figurano lo zucchero, +52,6% su base annua, i voli aerei, il riso, il latte conservato, l’olio di oliva, le patate, i gelati, che hanno visto un aumento fino al 22%.

Secondo Fabio Truzzi, presidente di Assoutenti:

“Con tale sistema semaforico, da articolare in un secondo momento a livello regionale, vogliamo fare trasparenza nel settore dei prezzi al dettaglio e aiutare le famiglie guidandole verso una spesa intelligente”

Gli italiani, in questo modo, sapranno quali sono i prodotti che hanno subito rincari nell’ultimo periodo e quindi possono meglio organizzare la spesa alimentare puntando su quei prodotti che invece non sono rincarati. In più, i consumatori, avranno modo di indicare quei prodotti che vorrebbero trovare a prezzi scontati. Assotententi, infatti, vorrebbe creare un Paniere di prodotti a prezzi calmierati da proporre a governo, Gdo ed enti locali come misura contro l’inflazione. Di volta in volta, quindi, si potranno inserire questi prodotti nel paniere in base alle segnalazioni degli utenti.

Ormai la spesa alimentare è diventata un sasso e lo sanno bene le famiglie obbligate a spendere molto di più di prima. Mensilmente si parla di almeno il 20% in più di rincari per fare la spesa. A volte anche cifre maggiori. In molti lamentano di spendere, rispetto al passato, anche 100 euro in più per la spesa alimentare.

