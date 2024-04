Non mancheranno certamente le polemiche sulla proposta di un imprenditore il quale lancia un’offerta di lavoro con bonus per coloro che non fumano e che vanno in palestra. E che ci sarebbe di male? a quanto pare il lavoro in questione è quello di cameriera ed è rivolto esclusivamente alle donne. E capirete bene che sentir parlare di palestra fa subito pensare al fatto che l’aspirante cameriera in questione deve avere un’aspetto fisico gradevole, per usare un eufemismo. Insomma, a essere maliziosi si fa peccato, ma spesso ci si prende.

Cercasi cameriera, la proposta

Quindi, per evitare di cadere in qualche equivoco andiamo a vedere nel dettaglio cosa propone l’imprenditore in questione.

Christian Gallonetto è un ristoratore di Bressanone che sta cercando di rinfoltire il suo personale in previsione della nuova stagione che sta per iniziare. L’offerta di lavoro in questione è senza dubbio di quelle che non passano inosservate, visto che lo stipendio offerto è di 2200 euro al mese, ben sopra la media della categoria nel nostro Paese. Ma non è tutto, perché sono previsti anche ulteriori incentivi per coloro che vogliono sfruttare il bonus, ossia niente fumo e palestra dopo lavoro. Ma c’è forse del marcio da vedere sotto a tale proposta professionale? A quanto pare, assolutamente no. Come dicevamo, a essere maliziosi si fa peccato, ma spesso si indovina. Sì, spesso, infatti, ma non sempre.

La proposta lavorativa di Gallonetto infatti non ha nulla a che vedere con l’aspetto fisico delle sue lavoratrici per attirare nuova clientela, ma punta semplicemente al benessere psicofisico dei suoi dipendenti. L’idea di base, molto latina del resto, è che un corpo sano aiuta anche la mente e quindi migliora le prestazioni lavorative (mens sana in corpore sano). Non è la prima volta che imprenditori e società lanciano iniziative salutiste o comunque moralmente impegnate nel sociale.

Offerta lavoro, ore in palestra e stop a sigarette

Pensiamo ad esempio all’iniziativa di un’azienda straniera che proponeva 9000 euro di stipendio ai dipendenti che decidevano di disintossicarsi dai proprinon usandoli più per svariate settimane.

Le parole di Gallonetto spiegano chiaramente qual è l’obbiettivo dell’imprenditore, già noto in zona per le sue iniziative impegnate nel sociale e nella salute psicofisica dei suoi dipendenti. Ecco quanto ha dichiarato ai media locali:

“Ho voluto lanciare una sfida per trovare personale competente, in un periodo dove è sempre più difficile. Lo stipendio che offro è sopra la media per una cameriera che sa già fare il suo lavoro e a cui non bisogna insegnare nulla, ovviamente con straordinari pagati a parte. In più punto sul benessere fisico perché in pratica pago il dipendente per allenarsi e smettere di fumare. Per me è importante far capire alle persone che un corpo sano lavora meglio in simbiosi con la mente, allontana lo stress e i problemi, aumentando la redditività lavorativa”.

Insomma, abbiamo capito bene, lo scopo è quello di migliorare la professionalità delle cameriere e l’offerta di lavoro sembra calzare proprio a pennello, soprattutto se pensiamo che molti imprenditori non hanno ancora capito che pagare bene i loro dipendenti significa farli lavorare meglio, cosa che a lungo termine porterà inevitabili miglioramenti all’attività in questione.

“La parte più interessante di questa mia visione oltre all’innalzamento della paga media, è quella di ricavare 3 ore dalle 40 di lavoro, per dedicarle all’allenamento nella mia palestra e pagarle come se stessero lavorando. Per me è importante far capire alle persone che un corpo sano lavora meglio in simbiosi con la mente, allontana lo stress e i problemi, aumentando la redditività lavorativa. In molte aziende esistono all’interno delle palestre che sono messe a disposizione gratuitamente dei loro dipendenti, ma in questo caso le persone non vengono pagate per fare attività fisica”.

Scommettiamo che, vista la proposta in questione, non mancheranno professioniste del settore che decideranno di andare in Alto Adige per testare con mano la proposta contrattuale del giovane imprenditore, proposta che come abbiamo visto merita tanti elogi e potrebbe essere da esempio anche per altri imprenditori.

