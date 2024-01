Senza stipendio non si può sopravvivere, ma forse per molti è impossibile vivere anche senza smartphone. Ci ha pensato però un’azienda statunitense a smentire questo trend. E come? Proponendo uno stipendio di ben 9000 euro (10 mila dollari) ai dipendenti che accetteranno di rinunciare al proprio telefinono per un mese.

La proposta che fa discutere

Forse non tutti i mali del mondo sono causati dagli smartphone, ma è vero che molti di noi si sono davvero rincretiniti a furia di stare sempre con il telefonino in mano.

“Invece di astenervi dall’alcol per un mese, vi sfidiamo ad abbandonare il vostro smartphone! Crediamo nel potere di vivere una vita più semplice con meno distrazioni. Una delle più grandi distrazioni nella nostra vita di oggi è il nostro telefono”.

Deve aver pensato proprio questo la Siggi’s, l’azienda statunitense produttrice di yogurt, che proposto l’iniziativa ai suoi dipendenti. E senza dubbio, con questa trovata sta facendo molto parlare di sè proprio sui social. Sul suo sito infatti si legge il seguente annuncio:

Ma come funzionerà la competizione, che inizierà a metà febbraio, al termine del periodo di candidature (entro il 31 gennaio)? In pratica si sceglieranno 10 candidati (tutti maggiorenni) che saranno selezionati sulla base di uno scritto nel quale dovranno spiegare le ragioni per le quali intendo abbandonare il proprio smartphone per un mese. Immaginiamo che i 9000 euro di stipendio siano una ragione più che valida. Una volta selezionati i partecipanti, verrà inviata loro una cassetta di sicurezza nella quale collocare il proprio smartphone. In sostituzione verrà offerto loro un telefonino flip-phone, cioè un cellulare vecchio stile, con una carta SIM prepagata per un mese, con il quale potranno ricevere e fare chiamate. Lo scopo infatti non è quello di estraniare le persone dai propri contatti, ma disintossicarli dall’eccessivo abuso di digitalizzazione.

Stipendio da 9000 euro per chi lascia lo smartphone

Una scelta che va decisamente controtendenza per l’azienda di yogurt.

Mentre tutto il mondo combatte per aumentare l’alfabetizzazione digitale,vuole tornare al passato e dare la possibilità alle persone di abbandonare l’attuale stile di vita iper tecnologico. Sappiamo bene però che in realtà la critica non è tanto rivolta alla tecnologia di oggi, con buona pace dell’ intelligenza artificiale che sta facendo passare un brutto quarto d’ora a molti, ma all’eccessivo tempo che impieghiamo sui social. È vero infatti che molte persone, che siano statunitensi, tedesche o italiane, hanno abbandonato i rapporti reali per consolidare quelli interattivi e virtuali. La pandemia ha spunto ulteriormente in questa direzione, costringendoci perad avere rapporti interpersonali solo tramite tecnologia.

Ben venga quindi, tutto sommato, la proposta stramba lanciata da questa azienda statunitense, anche se probabilmente al termine del mese tutti i partecipanti, dopo aver intascato il loro stipendio da 9000 euro, torneranno alle abitudini di prima. A tal proposito, Kristina Drociak, direttrice delle PR e della strategia digitale, ha dichiarato:

“Proprio come crediamo in meno ingredienti nello yogurt, allo stesso modo crediamo che meno distrazioni digitali possano rendere la vita più soddisfacente. L’obiettivo del programma è mostrare alle persone i vantaggi di liberarsi dal digitale”.

A tavola non si parla più, i device hanno sostituito la tv, quindi in realtà il problema c’era anche prima. Forse liberarsi totalmente delle soluzioni offerte dal mondo digitale può essere controproducente, oltre che anacronistico, ma attenuare l’utilizzo di questi device sarebbe indubbiamente di aiuto per tutte e famiglie.

