Nuovo virus zanzare in Italia, cosa sappiamo su Usutu e la parentala con West Nile

L’estate è sempre ricca di insidie. Non solo abbiamo a che fare con il caldo africano, frutto dei cambiamenti climatici, che ci fa penare, ma anche le zanzare e altri insetti, vettori di malattie e virus, sono pericolosi per l’uomo. Se fino a poco tempo fa era molto raro sentire parlare di particolari virus portati dalle zanzare in Italia, nell’ultimo periodo sembra non essere più così. Un gruppo di zanzare sarebbe risultato positivo al virus Usutu, un’infezione aviaria parente della Febbre del Nilo, nell’area dell’ospedale San Martino a Oristano. Ora l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna lo ha segnalato all’Asl. Le zanzare saranno portate al centro di referenza nazionale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo per chiarire definitivamente se ci trova davanti a questo virus.

Virus Usutu dalle zanzare

Nel frattempo, al Comune di Oristano, è arrivata un’ordinanza per la prevenzione e la diffusione del virus Usutu.

Per adesso la situazione è sotto controllo ma i cittadini devono seguire le stesse regole legate alla prevenzione del virus della Febbre del Nilo. Ma che cosa è il virus Usutu? Si tratta di un’infezione che ha origine in Africa. Meno nota e anche meno pericolosa per l’uomo rispetto alla Febbre del Nilo, in grado di causare sintomi nell’uomo e conseguenze ancora più gravi in alcune specie di uccelli. Il primo caso di questo virus fu segnalato proprio nei pressi del fiume Grande Usutu o fiume Maputo, che dal Sudafrica sfocia in Mozambico, più precisamente nella località di Natal.

Da qui il nome del virus, che come anticipato è meno pericoloso per l’uomo rispetto alla West Nile, soprattutto sono più limitate le forme neuro-invasive, ma causa mortalità elevata negli uccelli.

Come prevenirlo

Rispetto al West Nil, il virus Usutu provoca una mortalità più alta negli uccelli ma meno sintomi gravi nell’uomo. L’Asl ha spiegato che questo virus può provocare delle forme asintomatiche oppure simil influenzali o meningo-encefaliti, ma in casi rari.

Durante l’estate 2023, in Italia si sono registrati vari casi di febbre Dengue, nelle ultime settimane sono stati identificati nuovi casi di contagi da virus Dengue in varie città italiane. Tornando a Usutu, valgono le regole come per gli altri virus causati dalle zanzare. Per prevenire ogni pericolo, è fondamentale eliminare le raccolte di acqua stagnante dove si sviluppano le larve con delle opere di bonifica.

È anche fondamentale svuotare i sottovasi di fiori, ciotole per animali, contenitori per acqua, secchi ed evitare di creare ristagni di acqua. Le persone, invece, dovrebbero usare repellenti per zanzare, indossare abiti chiari e tenere le zanzariere nelle abitazioni. Tutti questi consigli sono utili non solo contro Usutu, ma anche contro la Dengue e Zika trasmesso dalle zanzare tigre e il virus Toscana trasmesso da pappataci. Visto che contro questi virus non esistono dei vaccini.

Anche se l’estate è agli sgoccioli e il maltempo degli ultimi giorni sembra confermare che si sta andando piano piano verso l’autunno, settembre è un mese ancora a rischio per il caldo e le zanzare, veicolo di infezioni e virus. Quindi è sempre meglio prevenire e fare attenzione, soprattutto in questo periodo storico in cui i cambiamenti climatici ci stanno facendo pagare il conto. Anche se non tutti ancora lo ammettono.

