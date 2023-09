Il nuovo codice della Strada mette una vera e propria stretta ai comportamenti scorretti al volante. Il ministro Salvini ha voluto fortemente la riforma per contrastare le stragi sulle strade e limitare il numero di vittime. Nel codice della Strada, che approderà in Parlamento a ottobre, ci sono nuove regole per monopattini, neopatentati, ma anche multe più pesanti per chi guida ubriaco, drogato, chi supera il limite di velocità e chi guida con il cellulare in mano.

In particolare, è prevista una vera e propria tolleranza zero per chi guida ubriaco. Il governo, con questa stretta, vuole convincere gli automobilisti a rispettare le regole per evitare multe pesantissime ma anche il ritiro della patente. Ancora più dure le norme per i recidivi.

Nuovo codice della strada, ecco quanto costa l’alcolock per chi guida ubriaco

Se tutto andrà bene, l’avvio definitivo del nuovo codice della Strada, che potrebbe contenere anche delle modifiche, potrebbe arrivare entro fine anno. Abbiamo già visto che le multe saranno particolarmente salate per chi guida con il cellulare in mano. Pugno durissimo per chi guida sotto effetto di alcol o droghe. In particolare, per i recidivi che vengono trovati ubriachi alla guida, sarà obbligatorio installare l’alcolock, un sistema che blocca l’accensione dell’auto in caso il tasso alcolemico del guidatore sia superiore allo 0. Il guidatore dovrà soffiare nel dispositivo che automaticamente verificherà se il tasso alcolemico sarà pari a 0. Chi supera il limite non potrà guidare, anche perché il motore non partirà.

Per i recidivi il tasso alcolemico deve essere sempre zero, per gli altri 0,5. Il sistema alcolock deve essere installato vicino al sedile e la sua installazione sarà a spese dell’automobilista.

Nuove regole per neopatentati

In Europa i costi si aggirano intorno a 1.500 euro e fino a 3.500 euro. Per adesso non è ancora chiaro se anche in Italia i prezzi saranno gli stessi, i dubbi sono ancora diversi e si attende quindi l’approvazione definitiva della riforma.

Anche per i neopatentati andrà in scena una vera e propria svolta. Con il nuovo codice, infatti, chi ha la patente da meno di tre anni non potrà guidare le auto più potenti, ossia quelle di categoria M1, con una potenza specifica, superiore a 55 kW/t e pari o superiore a 70 kW.

Con il nuovo codice scatteranno nuove regole anche per i monopattini. Per la precisione, sarà vietato circolare con monopattini elettrici privi di targa, frecce obbligatorie e copertura assicurativa e anche il casco sarà obbligatorio per tutti e non solo per gli under 18. Chi circolerà senza assicurazione rischia una sanzione da 100 a 400 euro. Invece, per chi circola su un monopattino senza indicatori luminosi e freno sulle ruote, il rischio è di incorrere in una multa da 200 a 800 euro.

Insomma, sono davvero tante le regole del tutto nuove, che il nuovo codice della Strada contiene. Ora non resta che attendere l’approvazione definitiva e l’avvio delle nuove regole che sicuramente cambieranno la vita agli automobilisti.

