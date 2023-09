Sono previsti molti cambiamenti per gli automobilisti nei prossimi mesi con l’avvio del nuovo codice della Strada. Oltre alle multe più salate e il ritiro della patente per chi parla al cellulare, supera i limiti di velocità e guida ubriaco o drogato, arrivano nuove regole anche per i monopattini, neopatentati e per quanto riguarda la sosta nei posti riservati ai disabili. Vediamo quali sono tutte le novità.

Codice della strada, novità confermate: autovelox, monopattini, neopatentati e accertamento da remoto

Abbiamo già visto che con il nuovo codice della strada, sono previste delle novità relative alla multe per chi guida con il cellulare. Sanzioni pesanti sono previste anche per chi si ferma o parcheggiare nei parcheggi riservati ai disabili. In questo caso, per i ciclomotori e i motoveicoli le multe passano a 165-660 euro, mentre per le auto, i furgoni e altri veicoli, la multa passa a 330-990. Ancora salate le multe per chi sosta alla fermata del bus.

Per i veicoli in sharing scatterà anche il blocco da remoto

In questo caso, si parla di multe da 87 a 328 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e tra 165-660 euro per gli altri veicoli.Come anticipato già mesi fa, con il nuovo codice della Strada, cambiano anche le regole per i neopatentati, che dovranno far passare tre anni prima di poter guidare auto di grossa cilindrata.In più, se un minorenne viene scoperto alla guida di un’auto senza patente e ubriaco dovrà attendere fino a 24 anni per avere la licenza.

Confermate anche le nuove regole per i monopattini. Diventano obbligatori il casco, sia per i monopattini privati che in sharing, targa e assicurazione.

Riassumendo

Tra le novità relative al nuovo Codice della Strada, spuntano le regole per monopattini e neo patentati

Ma anche le regole per chi parcheggia nelle piazzole riservate ai disabili.

Per gli automobilisti, inoltre, è previsto l’obbligo di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta.

Chi non si adegua rischia una multa da 100 a 400 euro. Sempre per i monopattini arriverà il divieto di circolazione contromano e sui marciapiedi. A meno che il monopattino non sia portato a mano, così come il divieto di circolazione nelle aree extraurbane. Per i veicoli in sharing scatterà anche il blocco da remoto, attivato direttamente dai gestori che dovranno installare dei sistemi per impedire il funzionamento del veicolo fuori dalle strade cittadine. Si rischia anche una multa fino a 800 euro per chi circola con il monopattino senza fecce e freno.Nel ddl spunta anche l’accertamento da remoto in merito alla violazione dell’obbligo di dare la precedenza ai pedoni e ciclisti.Alcuni interventi sono previsti anche per le piste ciclabili, in particolare degli interventi per ampliare il numero di strade adatte.Controlli da remoto, inoltre, dovrebbero scattare per multare chi parcheggia negli spazi riservati ai mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, chi non dà la precedenza ai pedoni etc.Per gli automobilisti, inoltre, è previsto l’obbligo di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Infine, e non meno importante, si parla di un programma di educazione per i giovani, che prevede anche un bonus di due punti per i ragazzi che frequenteranno i corsi sulla sicurezza.