Il nuovo Codice della Strada è in arrivo. Come promesso dal ministro Matteo Salvini, si prevedono numerose novità per fermare le stragi del sabato sera e le morti sulle strade. Il nuovo Codice della Strada ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri e a ottobre approderà in aula. Le nuove regole, infatti, mettono in atto una vera e propria stretta per chi guida con il cellulare in mano, chi supera i limiti di velocità, ma anche chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze, senza dimenticare la stretta contro gli autovelox selvaggi. Vediamo, nel dettaglio, che cosa cambia.

Nuovo Codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi guida con il cellulare in mano

Prima di tutto si prevedono delle pesanti sanzioni per chi telefona o invia messaggi dal cellulare mentre è alla guida. Le multe arrivano a 2.600 euro per i recidivi, più la patente sospesa e 10 punti in meno.

Scatta l’obbligo di alcolock

In atto anche la tolleranza zero per chi si mette al volante dopo aver bevuto.Per quanto quanto riguarda i cellulari alla guida, la multa da pagare sarà molto più salata. Si passa da 165-660 euro a 422-1697 euro con la patente sospesa per 15 giorni fino a due mesi e in caso di recidiva nei due anni successivi, si prevede la sospensione da uno a tre mesi e una multa fino a 2588 euro oltre a 8 punti della patente tolti nella prima violazione e 10 nella seconda. Patente sospesa anche per chi guida contromano e passa col rosso.Sanzioni pesanti anche per l’eccesso di velocità. In questo caso si parla di multe fino a 1.084 euro e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni qualora l’automobilista commetta l’infrazione all’interno del centro abitato per due volte nell’arco di un anno.Il governo, poi, ci va giù pesante anche per quanto riguarda la guida ubriachi e sotto effetto di sostanze. In questo caso, si rischia la sospensione della patente fino a 3 anni e per i recidivi è anche vietato assumere alcolici prima di mettersi a guidare. Il tasso alcolemico, infatti, diventa 0 g/l per i recidivi, per gli altri 0,5. Per chi guida sotto effetto di droghe, invece, basta il sospetto che siano state assunte sostanze per far partire il test. Chi risulterà positivo si vedrà togliere la patente per 3 anni.

Sempre in merito ai recidivi, scatta l’obbligo di alcolock, il dispositivo che blocca il motore in automatico se il tasso alcolemico è sopra lo zero.

Approvato anche l’ergastolo della patente, ossia la revoca a vita della licenza di guida qualora vengano commessi reati molto gravi come la fuga dopo un incidente.

In discussione da mesi, trova spazio nel nuovo codice della strada anche l’autovelox e alcune regole per l’utilizzo dello stesso. Nel nuovo disegno di Legge sono previste nuove specifiche sulle aree Ztl, nuove norme per la sicurezza dei passaggi ferroviari ma anche regole più dure per la sosta vietata e le omologazioni anti-truffa per gli autovelox. Quindi, questi sistemi, come aveva sempre fatto intendere Salvini, non dovranno più essere posizionati in punti strategici solo per fare cassa.

