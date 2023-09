Nuovo codice della strada e Google Maps, ecco come evitare le multe

Si fanno più pesanti le sanzioni per chi usa il telefonino alla guida con il nuovo codice della strada. Si arriva addirittura a multe di 1700 euro. Come fare quindi per utilizzare Google Maps senza incappare in tale infrazione? Esistono in realtà un paio di trucchetti da poter mettere in pratica al fine di utilizzare l’app senza commettere alcuna irregolarità.

Il pugno di ferro per chi è al volante

Il nuovo Governo non ha fatto sconti, si va con il pugno di ferro con il nuovo codice della strada. Nonostante Salvini abbia chiesto anche un po’ di buon senso in estate, viste le tante multe comminate a coloro che utilizzavano il condizionatore dell’auto durante la sosta, la direttiva generale è stata quella di andarci giù pesante. Non si transige sull’utilizzo del telefonini alla guida. Si arriva infatti a sanzioni che possono costare ben 1700 euro di multa. In sostanza, non è cambiata la norma, ma viene inasprita la sanzione, con una multa che abbiamo visto era è molto più salata per chi usa il telefono alla guida.

“E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici (smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante) ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.

Il testo dell’articolo 173 recita:

Come la mettiamo quindi con Google Maps? L’app in questione è un navigatore che viene appunto utilizzato proprio durante la guida. In pratica, l’interpretazione più comune è che bisogna utilizzare l’apparecchio prima di accendere l’auto, ossia quando la vettura è ferma. Dopodiché, lo si può soltanto guardare, ma non toccare. In realtà, sappiamo che solitamente Google Maps non necessita di interazione da parte dell’utente (tranne che quando ci chiede se un possibile autovelox è ancora presente sulla strada).

Nuovo codice della strada, addio alla vecchia abitudine

Purtroppo, molti italiani usano però Google Maps in modo sbagliato, o se vogliamo addirittura illegale, visto quanto dice il nuovo codice della strada. Infatti, molti conducenti tengono lo smartphone in mano mentre guidano, magari perché utilizzano l’app solo per un breve tratto, per poi riposare il device nella tasca. In questo caso quindi la multa è certa, proprio perché il guidatore sta utilizzando con le mani il telefono mentre è alla guida della sua auto. Naturalmente, non ci deve essere nessuna interazione tattile con lo smartphone anche quando avremo già azionato Google Maps. Se quindi vorremo ingrandire lo schermo, oppure visionare il percorso più avanti per scoprire se c’è traffico, dovremo farlo sempre da fermi.

Come detto, con il nuovo codice della strada le multe partono da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.697 euro. A ciò vanno aggiunti la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 15 giorni a 2 mesi. Insomma, una vera e propria ira di Dio. Ma a giudicare dai rischi che si corrono al volante, possiamo dire che le sanzioni probabilmente non sono mai abbastanza. Ma come fare se dobbiamo cambiare la destinazione al volo, mentre siamo magari in autostrada? In realtà, il modo c’è ed è quello di utilizzare Google Assistant. Se vi state chiedendo cos’è Google Assistant, sul sito ufficiale potrete scoprire tutte le caratteristiche dell’assistente virtuale di Big G. In questo modo infatti potremo dare all’app dei comandi vocali, così che le nostre mani rimangano ben piantate sul volante.

I punti salienti…