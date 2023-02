Google Maps si aggiorna e pensa sempre più alle auto elettriche

Aggiornamenti in continua espansione anche su Google Maps. Big G ha annunciato l’arrivo di upgrade importanti pensati per le auto elettriche. A questi si aggiungono interessanti implementazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Vediamo di cosa si tratta.

Google Maps e le auto elettriche

L’intelligenza artificiale è ormai un fattore imprescindibile della tecnologia e i nuovi aggiornamenti annunciati da Google Maps vertono tutti in questa direzione. La modalità immersiva è senza dubbio uno dei fattori più interessanti riguardanti il prossimo upgrade dell’app. Si tratta di una funzione che ci permetterà di visitare un luogo in modalità 3D super accurata. La tecnologia si basa sulle tantissime immagini raccolte con Google Street e aggiorna tale funzione implementandola con l’IA al fine di permetterci di visitare i luoghi scelti con un’esperienza 3D altamente esplorabile.

Si tratta di un’opzione davvero importante, poiché ci permetterà di visitare il luogo in tempo reale.

Le nuove opzioni per la guida

In pratica, oltre a esplorare nei dettagli il posto, al fine di permetterci di capire meglio alcuni dettagli di nostri interesse, potremo anche vederne lein quel preciso momento. Ad esempio, se vogliamo sapere come sono le condizioni atmosferiche in quell’ora, oppure se stiamo esplorando un ristorante, scoprire che tipo di affluenza ha in quel momento. Per ricreare queste scene realistiche Google Maps si serve dell’IA denominata Neural Radiance Field (NeRF) e sviluppata da Nvidia. Al momento questa modalità è disponibile per Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo, ma presto lo sarò anche per, e più in là di aggiungeranno anche altre città.

Particolarmente interessanti anche le nuove funzioni relative alle auto elettriche.

Una di queste è il calcolo relativo alche dovremo fare per raggiungere un determinato luogo. In questo caso, sarà impossibile inserire un itinerario che preveda la sosta a una colonnina di ricarica per l’auto elettrica. Inoltre, nel calcolo Google Maps conteggerà anche il tempo di ricarica. Ma non è tutto, perché Big G ha pensato anche a inserire una funzione che permetterà di scoprire quali sono iultra rapidi, ossia quelli da 150 kW o superiori.

Sempre per le auto elettriche, una terza novità riguarda invece l’informazione relativa a luoghi in cui sono presenti colonnine per ricaricare la macchina. Ad esempio, se scegliamo di visitare un centro commerciale, Google ci informerà della presenza di colonnine o meno. Insomma, Big G prende nota della presenza sempre più massiccia di auto elettriche e migliora le sue funzioni aiutando i guidatori che utilizzano questa nuova tecnologia.