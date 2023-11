Nuovo codice della strada: quando entra in vigore, ipotesi guard rail salva vita per i motociclisti

Si parla da mesi del nuovo codice della Strada, che dovrebbe entrare in vigore entro il nuovo anno. Cambierà praticamente tutto o quasi per gli automobilisti. Ci saranno multe più severe per chi guida sotto effetto di sostanze o chi è ubriaco e provoca incidenti, con il ritiro della patente e l’obbligo di installare l’alcolock per i recidivi. Sanzioni severe anche per chi guida con il cellulare in mano, mentre per i neopatentati non sarà più possibile guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni.

Le nuove regole

Nuove regole anche per i monopattini. Ma quindi quando entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada?

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote alla Fiera di Milano Rho, ha spiegato che l’intenzione è quella di approvare il nuovo codice della strada entro Natale. Quindi entro un mese e mezzo circa, per gli automobilisti entreranno in vigore nuove regole che cambiano di fatto anche la circolazione. Salvini ha chiarito anche la questione del tasso alcolemico:

“Nel nuovo Codice della strada non tocchiamo il tasso alcolemico: qualche bicchiere di vino non solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare. Però per i recidivi si ricalca il modello di alcuni Paesi europei. Prevediamo l’installazione a bordo delle vetture del sistema dell’alcol-lock.”

Per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze, le sanzioni diventano più severe. Nel primo caso si prevede il ritiro della patente per un periodo limitato, alla seconda violazione scatta il ritiro della patente in caso di morte fino a 30 anni e l’obbligo di installare l’alcol lock. Salvini ha precisato che ad oggi se un agente ferma l’auto e il conducente è positivo al droga test, è onere dell’Agente dimostrare che il guidatore sta guidando in stato di alterazione.

“se risulti positivo al test mi fermo per i controlli, della patente ne riparliamo dopo un po’ di tempo, perché ritengo che la vita umana sia più preziosa”

Nuovo codice della strada: quando entra in vigore, ipotesi guard rail salva vita per i motociclisti

Con le nuove norme, invece, come ha fatto notare Salvini:

Diverso il discorso per le bici, che invece continueranno a circolare normalmente come sempre. I cambiamenti arriveranno per i monopattini, per cui saranno obbligatori casco, targa e assicurazione. In più non potranno andare in tangenziale e avranno la velocità limitata. Il ministro, infatti, ha precisato che “di avere monopattini che vanno a 50 km/h in autostrada non se ne può più”.

Tra le possibili novità- come ha fatto sapere Salvini- ci sono anche dei guard rail salva vita per i motociclisti. Si dovrebbe fare affidamento sulle decine di “milioni di euro stanziati e non spesi per la messa in sicurezza delle due ruote.” Bisogna solo mettersi d’accordo con gli enti locali.

Riassumendo