Nuovo codice della strada, con quali infrazioni ora scatterà il ritiro della patente

Il nuovo codice della Strada è realtà. Anche se ci vorranno mesi per la fine dell’iter, il governo ha deciso di riformare il nuovo codice della strada e il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Entro l’autunno dovrebbero scattare le nuove regole. Come abbiamo visto sono davvero tante le regole relative al nuovo codice della strada. Si va dell’ergastolo della patente, il nuovo alcolock, le nuove norme per bici e monopattini e le regole per neopatentati.

Ma anche regole più severe per chi sgarra, guida e parla al cellulare. Così come sanzioni pesanti per divieto di sosta, guida in contromano e su strade extraurbane trafficate o per chi supera i limiti di velocità. Focus anche sulle zone a traffico limitato e più omogeneità per gli autovelox. L’obiettivo del governo è chiaro: migliorare la sicurezza stradale “salvaguardando la vita umana e l’ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace” come si legge nel comunicato di palazzo Chigi.

Quando avviene il ritiro della patente con il nuovo codice della Strada

In tutto ciò quando avviene il ritiro della patente con il nuovo codice della Strada? Salvini aveva già detto che chi guida ubriaco o sotto effetto di droghe avrà la revoca della patente fino a tre anni. Le possibilità, quindi, aumentano rispetto al Codice della Strada attuale. Il primo caso in cui si vedrà ritirata la patente è la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto droghe. Non sarà più fondamentale che il soggetto venga trovato in stato di alterazione ma per subire il ritiro basterà solo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel caso in cui la polizia sospetti di trovarsi davanti a un guidatore che abbia fatto uso di droghe, può prelevare un campione di liquido salivare dal luogo del fermo e se l’esito sarà positivo la patente sarà ritirata per 3 anni. Se il conducente che sarà trovato a guidare sotto l’effetto di stupefacenti ha meno di 21 anni, invece, non potrà più guidare fino a 24 anni.

C’è poi il caso dei soggetti recidivi, quelli già condannati per guida in stato di ebbrezza che hanno già sulla patente il codice 68 niente alcol. Se per caso saranno trovati di nuovo positivi al test dovranno obbligatoriamente avere a bordo il sistema e l’Alcolock, che blocca l’avvio del motore se il conducente ha bevuto. Appena salito in macchina dovrà soffiare nel sistema e solo se non avrà bevuto l’auto partirà, altrimenti il motore si bloccherà.

Nuovo codice della strada, con quali infrazioni ora scatterà il ritiro della patente

C’è anche il caso della guida con cellulare. Chi viene beccato a guidare con il cellulare in mano rischia la sospensione della patente tra 7 e 15 giorni. Allo stesso modo, si rischia il ritiro per lo stesso tempo anche nel caso si passi con il rosso. Per eccesso di velocità, guida contromano e cinture non allacciate. Dipende anche dai punti della patente. Chi ha tra 10 e 19 punti avrà la sospensione per 7 giorni.

Chi ha meno di 10 punti per 15 giorni, periodo che raddoppia nel caso in cui il guidatore provochi un incidente stradale o esca di strada senza coinvolgere altre auto.

Chi guiderà con la patente sospesa, invece, rischia fino a 8.186 euro, di multa e la revoca della patente, oltre al fermo amministrativo dell’auto. Il nuovo codice della strada dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno, ma già si capisce che cambierà molto e per guidare l’auto, bisognerà fare molta più attenzione a rispettare le regole.

Riassumendo