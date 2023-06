Nuovo Codice della Strada come sarà: Alcolock, multe, patente e autovelox

Si torna a parlare del Codice della Strada, infatti oggi giovedì 22 giugno, sul tavolo del Consiglio dei ministri sarà presentato il disegno di legge sulla sicurezza stradale che cambia le carte in tavola su molti aspetti. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha già anticipato quali saranno i temi su cui si intende apportare delle importanti modifiche. Si va dall’ergastolo della patente, fino a nuove regole per monopattini e biciclette. Vediamo quali sono i nuovi punti.

Novità per neopatentati nel nuovo codice della strada

Tra le prime regole che fanno parte del disegno di legge, c’è quella legata alla proposta per i neopatentati che non potranno guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni di patente. I giovani che hanno preso la patente da poco potranno guidare solo auto con il rapporto peso/potenza al massimo di 55 kw per tonnellata. Come riporta Il Messaggero, inoltre, non potrà superare la potenza massima superiore a 70 kw (95 cavalli).

Ma non finisce qui. Se si prende una multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che hanno come conseguenza il decurtamento dei punti della patente, questa sarà sospesa se si hanno meno di 20 punti. Ad esempio, ciò avverrà in caso non si rispetti il divieto di sorpasso e il mancato rispetto del senso vietato. Si parla di sospensione della patente da 7 a 15 giorni a seconda del numero di punti posseduti. Inoltre, nel caso si causi un incidente i giorni di sospensione aumenteranno.

Se un minorenne verrà trovato alla guida, dovrà aspettare i 24 anni per per poter guidare e avere la patente.

Un’altra regola che varrà sia per i neopatentati ma anche per chi ha la patente da più tempo, è la sospensione della patente per chi guida con il cellulare alla guida e la revoca definitiva per i recidivi che guidano ubriachi o drogati.

Regole per bici e monopattini

Quindi, in questo caso, si parla di ergastolo della patente.

Un altro punto importante che cambierà le regole sulla mobilità green, riguarda i monopattini e le biciclette. Per i monopattini si prevede l’obbligo di indossare il casco, ma anche la targa, le frecce e l’assicurazione obbligatoria. In più potranno circolare solo su strade urbane con limiti sotto i 50 chilometri orari. Non potranno farlo sulle piste ciclabili e nelle isole pedonali, e le multe andranno da da 200 a 800 euro. Sempre per i monopattini, i gestori avranno l’obbligo di installare sistemi automatici che impediscano l’uso fuori dalle suddette strade. Per le biciclette sono previste regole «a tutela dei ciclisti per evitare i sorpassi senza i monopattini e le biciclette e un metro e mezzo di spazio».

Nuovo Codice della Strada come sarà: Alcolock, multe, patente e autovelox

Un punto molto immortalare, come scrive Repubblica, è quello che riguarda l’alcolock. Si tratta di un etilometro che sarà obbligatorio avere in macchina e su cui il guidatore dovrà soffiare quando si siede al posto di guida. Se il sistema noterà che si supera un certo limite, questo impedirà l’accensione del motore. Nella bozza ci sono anche delle modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, regole sulla ztl e più chiarezza per gli autovelox.

Per quanto riguarda l’ergastolo della patente, questa toccherà a chi commette reati davvero gravi quando guida, come scappare dopo un incidente.

La revisione del Codice della Strada, quindi, sta per diventare realtà e nei prossimi mesi si prevedono dei cambiamenti che vanno a modificare la sicurezza stradale.

Riassumendo