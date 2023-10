Entro fine anno dovrebbe entrare in vigore il nuovo Codice della Strada. Abbiamo già visto che le nuove regole saranno davvero tante. A partire da quelle per monopattini e bici, ma anche per chi guida sotto effetto di droghe e alcol, fino alle multe più salate per chi guida superando limiti di velocità o parla al cellulare. Quando entrerà in vigore ufficialmente il nuovo codice della strada, indubbiamente, cambierà la vita di tutti gli automobilisti. Le norme cambiano anche per i neopatentati, che d’ora in avanti non potranno guidare auto di grossa cilindrata nei primi tre anni di patente.

Nuovo Codice della Strada: il caso delle auto che possono o non possono guidare i neopatentati

In particolare, i neopatentati potranno guidare auto con un limite di 55 kW (75 Cv) per tonnellata di peso in base ai dati di omologazione, che per le elettriche sale a 65 kW (88,5 Cv) per tonnellata. Chi ha preso la patente da meno di tre anni, insomma, non può guidare auto con una potenza massima superiore ai 70 kW (95 Cv).

Come riporta Repubblica, però, la questione potenza di alcune auto legate ai neopatentati rischia di causare confusione. Ad esempio, il quotidiano fa notare che in base all’attuale codice delle strada e il nuovo che dovrebbe uscire, i neopatentati possono guidare- ad esempio – un Audi Q8 e-tron, versione 55 quattro. Ma anche un Suv elettrico da 300 kW, ossia 408 Cv, che può accelerare da 0 a 100 all’ora in pochi secondi. Allo stesso modo possono guidare altre auto come la iX M60 (540 Cv), una Mercedes EQS 580 4Matic (523) e la Porsche Taikan Turbo S da 761 Cv. Questo accade per particolari calcoli della potenza.

Per quanto riguarda le auto elettriche, in fase di omologazione, la potenza vera è ridotta da un terzo a un quinto – come scrive ancora Repubblica – questo a causa di un calcolo che si basa su mezz’ora di esercizio. Per questo un neopatentato può andare in giro con i modelli di auto citate sopra ma non con una Citroën C3 turbodiesel, tanto per fare un esempio.

Le nuove regole per chi ha preso la patente da meno di tre anni, poi, rischiano di creare delle difficoltà nelle famiglie che saranno obbligate a comprare una nuova auto per i figli da poco patentati che per i primi tre anni non potrà guidare vari modelli. Inoltre, il limite massimo di velocità di 100 km/h sarà invariato per tre anni.

Le altre regole

Ricordiamo anche che nel nuovo codice della strada sono contenute nuove norme riferite ai possessori di monopattini o chi li noleggia. D’ora in avanti per guidare un monopattino bisognerà avere targa, assicurazione, casco e frecce, pena una multa anche piuttosto salata. Per quelli in sharing non sarà possibile viaggiare sulle strade extra urbane e dovranno dotarsi di alcuni blocchi per impedire la circolazione su queste strade.

Novità in arrivo anche per chi guida superando i limiti di velocità o chi parla al cellulare. Le multe con il nuovo codice della strada diventano più aspre e si rischia anche più facilmente il ritiro della patente. Per i recidivi che guidano ubriachi o sotto effetto di droghe e causano incidenti sarà obbligatorio installare a proprie spese l’alcolock.

