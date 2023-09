Multe salatissime per chi guida con il cellulare e non solo. Da giorni si parla del nuovo Codice della Strada, che tra le nuove regole include anche un inasprimento importante delle sanzioni. Il nuovo disegno di legge, che elabora il nuovo Codice della strada in vista dell’approvazione con modifiche da parte del Parlamento, è chiaro. Lo scopo è quello di evitare le stragi del sabato sera e gli incidenti che causano vittime sulle strade.

Multe più severe, quindi, sono previste per chi guida con il telefono in mano ma anche per chi commette altre infrazioni.

Codice della Strada 2023, come cambiano le multe e per chi

Se il testo diventerà legge chi userà il cellulare alla guida senza auricolari o in vivavoce, rischia una sanzione fino a 16.97 euro e da 15 a due mesi di ritiro della patente e 10 punti tolti alla prima violazione. Per i recidivi la pena diventa ancora più grave.

Aspre le multe anche per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze

Nel caso in cui si commenta la stessa infrazione il ritiro della patente rimarrà sempre lo stesso: da uno a tre mesi, mentre la multa cambia. Nel primo caso, qualora si paghi entro 60 giorni, passerà da 165 a 422 euro mentre il limite massimo da 660 a 1.697 euro. In caso di recidiva entro 2 anni, si passa da 644 a 2588 euro. Per i punti della patente, si ipotizzano 8 alla prima violazione e 10 alla seconda.

Molto più aspre le multe anche per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze. La sospensione della patente in questo caso salirà fino a tre anni. Nel caso di recidiva l’automobilista non potrà più bere alcolici prima di mettersi alla guida.

Si valuta anche l’installazione dell’alcolock, un dispositivo che rivela il tasso alcolemico e che impedisce al veicolo di partire se il tasso risulta alterato. Come anticipato, cambiano molto e diventano molto più severe le multe per chi supera il limite di velocità. Nel caso in cui il limite avvenga nei centri abitati, la multa potrebbe arrivare a 1.084 euro con la sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi commette l’infrazione almeno 2 volte nel giro di un anno.Multe severe anche per chi parcheggia nelle piazzole riservate ai disabili. In questo caso, si parla di multe da da 165 a 660 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 330 a 990 euro per tutti gli altri veicoli. Sanzioni severe anche per chi occupa le corsie riservate ai bus. In questo caso si va da 87-328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e tra 165 e 660 euro per tutti gli altri.

Secondo i dati di Assoutenti per l’Adnkronos con il nuovo codice della Strada, violare il divieto di usare il cellulare alla guida potrebbe portare molti più vantaggi alle casse dello stato che potrebbe ricavare 50 milioni di euro. Con le nuove multe, infatti, gli incassi salirebbero da 20.413.305 euro a 52.208.574 euro. Secondo i dati Istat, nel 2022 sono giunte 2.940.852 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, 123.717 per l’uso del cellulari alla guida, 37.678 per la guida in stato di ebbrezza, 4.608 per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

