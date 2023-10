Il nuovo bonus 2024 per gli elettrodomestici di classe energetica A è stato confermato?

Nelle ultime ore si sta parlando con sempre più insistenza del cosiddetto bonus per gli elettrodomestici, che entrerebbe in vigore a partire dal 2024. Secondo le indiscrezioni, il bonus andrebbe ad aiutare le famiglie italiane a sostituire frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie di qualche anno fa con i modelli di ultima generazione.

Ciò che non è chiaro è se il bonus debba ritenersi già per fatto oppure no. Risposta breve: no, il bonus elettrodomestici 2024 non è ancora ufficiale, ma potrebbe essere inserito nella prossima manovra finanziaria. Ma come funzionerebbe nel caso arrivasse il via libera da parte del governo?

Nuovo bonus per l’acquisto di elettrodomestici migliori

L’obiettivo del bonus elettrodomestici è di incentivare l’acquisto di frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie di ultima generazione al fine di diminuire i consumi e di conseguenza abbattere i costi in bolletta. La proposta di legge risale a febbraio di quest’anno ed è stata presentata da diversi deputati della Lega.

Al momento si trova in commissione Attività produttive alla Camera, ma potrebbe essere presto rispolverata in occasione dell’inizio delle discussioni sulla prossima legge di Bilancio per il 2024.

Il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, primo firmatario della proposta di legge, ha rivelato che il ministro dell’Economia Giorgetti sta valutando se inserire il bonus nella manovra finanziaria di quest’anno. Da queste dichiarazioni è evidente che sul tema potrebbe esserci un’accelerata in breve tempo.

Come funzionerebbe il nuovo bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici studiato dalla Lega prevede un contributo pari al 30% dell’importo speso per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico, nel limite massimo di 100 euro. Il limite raddoppia a 200 euro nel caso l’Isee del nucleo familiare dell’acquirente sia inferiore a 25.000 euro.

Un altro elemento importante da precisare è la tipologia di elettrodomestici per cui è richiedibile il bonus. Come specificato nell’articolo 2 della proposta di legge, il bonus può essere richiesto soltanto per dispositivi ad alta efficienza energetica.

Il nuovo bonus 2024 per gli elettrodomestici di classe energetica A è stato confermato?

In caso di acquisto di lavatrici e lavasciuga, la classe energetica non deve essere inferiore alla lettera A. Se la scelta ricade su una lavastoviglie, non si può scendere sotto la classe C. Per frigoriferi e congelatori il minimo richiesto è la classe D. Insomma, se ne saprà di più nei prossimi giorni e a quel punto chi dovrà acquistare un nuovo elettrodomestico nel 2024, dovrebbe avere un un contributo pari al 30% dell’importo speso nel limite di 100 euro.

Invece, per il superbonus condomini non è prevista nessuna proroga. Almeno al momento.

Riassumendo

– Si sta discutendo del bonus elettrodomestici 2024 come misura ormai già data per fatta. Ma le cose stanno davvero così?

– Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale per quanto riguarda il nuovo bonus per gli elettrodomestici.

– Si tratta di una proposta di legge di alcuni deputati della Lega presentata lo scorso mese di febbraio.

– Dalle parole del primo firmatario della proposta, l’onorevole leghista Alberto Gusmeroli, sembrerebbe che il ministro dell’Economia voglia inserire il voucher elettrodomestici nella prossima manovra finanziaria.

– Il bonus consisterebbe in un contributo pari al 30% dell’importo speso, nel limite massimo di 100 euro.