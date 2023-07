Nuovi autovelox a Milano, fioccano le multe: ecco dove saranno posizionati

Milano è una delle città dove vengono emesse più multe, ma anche dove abbondano gli autovelox. E sembra proprio che in città ne saranno installati altri. Il Comune di Milano, infatti, ha intenzione di ridurre sempre di più gli incidenti e rendere le strade più sicure, per questo tra gli obiettivi, c’è proprio quello di installare nuovi autovelox in alcune zone. La decisione, però, ha già creato un mare di polemiche. Non è passato molto tempo da quando il governo ha annunciato il nuovo codice della Strada, che dovrebbe debuttare in autunno, e tra le novità prevede anche una revisione e soprattutto una uniformità per quanto riguarda gli autovelox. Il ministro Salvini aveva precisato che gli autovelox devono essere un modo per garantire la sicurezza e non per fare cassa ai Comuni.

Dove saranno gli autovelox

A Milano, intanto, l’amministrazione ha approvato l’installazione di nuovi autovelox e nuovi sistemi di rilevazione della velocità in alcune zone.

Oltretutto Milano è uno dei Comuni italiani che ha incassato di più dalle multe effettuate. Si parla di 151,5 milioni di euro incassati con le sanzioni. Il sindaco Sala ha deciso di procedere con l’installazione di nuovi autovelox per garantire ancora di più la sicurezza in città, anche alla luce dei nuovi incidenti che si sono verificati. Ma dove saranno installati i nuovi autovelox?

Si parla di alcuni incroci che risultano particolarmente pericolosi e per cui bisogna fare controlli più corposi. Ad esempio, piazza Napoli-viale Troya, viale Certosa- Piazzale Ai Laghi, viale Stelvio-via Valtellina, viale Scarampo-via Vigliani, viale Fulvio Testi-via Ponale, viale Zara-via Sauro, viale Scarampo-via Vigliani, viale Serra-viale De Gasperi, viale Serra-viale De Gasperi, viale Fulvio Testi-via Santa Monica.

Garantire la sicurezza stradale

In più altri due autovelox saranno installati in viale Enrico Fermi verso il centro e su viale Famagosta in direzione piazzale Miani.

Se da un lato la decisione di installare questi nuovi sistemi per rilevare la velocità ha come motivazione garantire la sicurezza stradale, non sono mancate le polemiche da parte di coloro che pensano sia solo un modo per fare cassa.

A Tgcom24, Beppe Sala ha risposto alle polemiche precisando che:

“Capisco benissimo che in molti pensino che sia anche un modo per fare cassa però su alcune strade ad alta viabilità la velocità spesso non viene rispettata”.

Alle parole del sindaco milanese si è unito anche il anche Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza di Milano, che ha sottolineato che la causa di incidenti “sono la distrazione, la mancanza di precedenza e la velocità” per cui con gli autovelox si cerca di limitare questi eventi.

Tra giugno e luglio, in tutta Italia, sono aumentate le multe sulle strade, anche a causa della maggiore circolazione di auto. Alcune strade risultano più tartassate e fioccano le sanzioni tanto che i Comuni interessati hanno incassato molti soldi da queste multe.

Ora si deve attendere il nuovo codice della strada, dove probabilmente cambierà qualcosa anche per gli autovelox e si cercherà di uniformarli a livello nazionale e soprattutto renderli uno strumento davvero utile per la sicurezza.

