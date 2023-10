C’è aria di rinnovamento nel mondo del lavoro. Stavolta, però, non c’entrano le grandi dimissioni di cui tanto si è discusso nei mesi scorsi. Sono le aziende che cercano di rinnovarsi, di rinforzare l’organico e proiettarsi sempre di più verso il digitale. Ne sa qualcosa Ferrovie dello Stato, che nel giro di 5-6 anni ha intenzione di assumere fino a 20 mila persone. Lo scopo è cambiare la mobilità in Italia. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo Fs, Luigi Ferraris, durante l’evento DigitEd Fast Forward 2023, organizzato a Milano da DigitEd.

Nuove assunzioni Ferrovie dello Stato: 20mila posti lavoro in arrivo, figure ricercate e stipendi

La richiesta è per ingegneri, tecnici e operai. L’ad ha chiarito che già lo scorso anno erano state assunte 9mila persone tra cui molti giovani, che hanno abbassato l’età media delle persone che lavorano per Fs.

I progetti di Fs si sviluppano dalle nuove ricerche di lavoro che dovrebbero portare a 40 mila assunzioni entro qualche anno. Il piano industriale, infatti, è molto ambizioso e andrà avanti fino al 2031.

Ma quali sono le posizioni attualmente ricercate da Ferrovie dello Stato?

La priorità, come anticipato, è per alcune posizioni come operai, tecnici e ingegneri, ma in questo momento Ferrovie dello Stato sta cercando diversi profili:

Ad esempio, ci si può candidare per diventare Specialista Impianti Di Stazione ad Ancona, Trieste, Torino, Venezia, Genova, Verona e Reggio Calabria. Oppure per la posizione di Specialista Servizi Di Segreteria per le Categorie Protette Bari e Reggio Calabria.

Ferrovie dello Stato sta cercando anche Neolaureati in Ingegneria a Milano, Genova, Firenze, Catania, Palermo, Padova, Verona, Roma e Napoli e Project Planner in tutta Italia. Sono aperte le posizioni per Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche a Torino, Palermo, Bologna, Roma, Catania, Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Su Roma la nota azienda sta cercando Hr Account, Junior Auditor Fs, Progettisti Armamento Ferroviario, Specialista Organizzazione e Project Engineer.

Questa figura è ricercata anche a Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna.

Infine, per chi fosse interessato a cambiare lavoro o trovare una nuova occupazione, Fs sta reclutando anche un Progettista Architettonico a Brescia e un Specialista Amministrativo Progetti Pnrr Junior a Bari.

Assunzioni Ferrovie dello Stato, quali sono gli stipendi

Parliamo di stipendi, visto che è un aspetto da considerare. La paga base per chi lavora in Fs è di circa 30mila euro l’anno ma chiaramente è una stima. Si va, infatti, dai 17.784 a 38.313 euro l’anno. Tutto dipende dalla posizione lavorativa e dall’avanzamento di carriera.

Per candidarsi, come sempre, è possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo Ferrovie dello Stato lavora con noi, da dove si potrà caricare il cv per una specifica posizione o per più posizioni. I candidati in linea con i requisiti richiesti, saranno contattati per dei colloqui conoscitivi.

Un pò come accade quando escono le nuove offerte lavoro di Poste Italiane, anche per Ferrovie dello Stato c’è sempre molta richiesta in vista delle assunzioni, essendo un’azienda solida e molto famosa a livello nazionale.

