Il mondo del lavoro è in continuo mutamento e cambiano anche le aspirazioni dei lavoratori. I giovani, in particolare, sono sempre più propensi a trovare lavori dove viene dato risalto alla flessibilità, ma anche al bilanciamento tra lavoro e vita privata. Alcune realtà, ad ogni modo, sono sempre molto gettonate e ambite dai lavoratori di tutte le età. Basti pensare a Poste Italiane, che quando lancia delle nuove offerte di lavoro, riceve sempre moltissime candidature. Questo la dice lunga sull’interesse verso la nota azienda, che di tanto intanto apre a nuove posizioni lavorative.

Assunzioni Poste Italiane: 5.690 posti di lavoro entro dicembre, le posizioni aperte

La notizia è che entro dicembre si prevede l’assunzione per 5.690 dipendenti a tempo determinato (CTD). Quali sono le figure ricercate? Vediamolo.

Poste italiane ha annunciato che entro dicembre 2023 assumerà 5.690 dipendenti a tempo determinato (CTD) per i servizi postali. Si tratta di figure che dovranno occuparsi esclusivamente del recapito e smistamento della posta. L’azienda aveva già annunciato un piano di assunzioni negli ultimi quattro mesi dell’anno, che prevede 5.690 posti di lavoro nei servizi postali entro dicembre. In particolare, si parla di 503 posti nella produzione e 5.187 posti nel recapito postale.

Già, tra giugno e agosto, Poste ha assunto 700 persone nei settori Posta, Comunicazione e Logistica. Di cui 660 nel recapito e 45 nei nodi di rete. Durante il covid, molti uffici postali avevano chiuso ma una volta finita la pandemia, invece, la nota azienda ha deciso di ampliare la rete e riaprire 16 uffici, tra quelli che avevano chiuso e potenziarne circa 243.

Si cercano nuovi portalettere e non solo

Per quanto riguarda le figure ricercate da Poste Italiane, attualmente si cercano nuovi portalettere a Venezia, Belluno, Varese, Imperia, Aosta, Treviso, Gorizia, Biella, Sondrio, Como, Trieste, Bolzano, Novara, Modena, Ferrara, Bologna, Lecco, Lodi, Cremona, Verbano Cusio Ossola, Reggio Emilia, Firenze, Arezzo, Pistoia, Lucca e Siena.

Assunzioni Poste Italiane per consulenti

La candidatura va inviata entro il 19 ottobre.Per candidarsi bisogna avere il Diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea, la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali e il patentino del bilinguismo per la sola provincia di Bolzano.Si cercano ancheper le province di Ancona, Padova, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Pisa,Novara, Brescia, Milano Borromeo, Milano Roserio, Roma Via Affile, Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia Terme e Cagliari.

Per questa posizione si richiede la disponibilità a lavorare su turni notturni e la candidatura va inviata entro il 20 ottobre.

Si cercano anche laureati interessati a diventare consulenti finanziari per le province di Novara, Padova, Pavia, Genova, Livorno, Varese, Venezia, Milano, Monza e Brianza, Prato, Reggio Emilia, Aosta, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Campobasso, Como, Cuneo, Firenze, Rieti, Roma, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza. In questo caso non c’è una scadenza prevista per inviare la candidatura.

Poste italiane, insomma, ha in mente di assumere a tempo determinato migliaia di figure entro fine anno. Segno che il mondo del lavoro si muove costantemente anche se ancora rimane un problema da affrontare: quello dei lavori introvabili, le figure professionali che non si trovano.

Riassumendo