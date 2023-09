Nuova Peugeot 208, quanto costa e quando arriverà in Italia

Sono aperti gli ordini per l’acquisto della nuova Peugeot 208, la compatta che molti appassionati di auto stanno attendendo. Il pre-order è già disponibile anche nel nostro paese, ma quali sono i prezzi e quando sarà effettivamente disponibile? Scopriamolo insieme.

Il nuovo gioiellino della casa del leone

Il logo della casa francese è un’icona che tutti gli amanti di auto conoscono bene. Quel leone è oramai una caratteristica che sfugge a pochi e che regala un brivido a tutti gli amanti dei prodotti dell’azienda. La nuova Peugeot 208 però si appresta a essere davvero interessante sotto molteplici aspetti e, da quando l’azienda transalpina ha presentato alcune settimane fa la nuova generazione, gli appassionati sono in fibrillazione. In questa gamma, che comprende in totale 10 diverse versioni, sono presenti le varianti HYBRID 48V e-DCS6 e la nuova versione 100% elettrica da 156 cavalli. Quest’ultima è in grado di offrire più di 400 km di autonomia. La gamma completa è stata combinata con tre diversi allestimenti; Active, Allure e GT e 6 motorizzazioni.

Ma entriamo più nel dettaglio per conoscere meglio questa ambita automobile.

Per quanto riguarda il design della nuova Peugeot 208, lo stile è completamente rinnovato, e nell’insieme si mostra compatta ed agile, ma anche molto elegante. Per quanto riguarda le versioni HYBRID 48V, ci sono due diversi potenze a disposizione: quella da 100 CV e quella da 136 CV. Il motore è in perfetto equilibrio tra termico ed elettrico e può essere guidata in elettrico per il 50% del tempo consentendo un risparmio che va dal 15 al 20%. Insomma, parliamo di una vettura che senza dubbio farà la gioia di chi deciderà di acquistarla e senza dubbio non sarà una delusione visto che manterrà senza ombra di dubbio tutto ciò che promette.

Nuova Peugeot 208, i prezzi

Per quanto riguarda gli allestimenti in listino, abbiamo la Active, dotata di proiettori LED, cerchi in acciaio da 16’’ “Monti” e Touchscreen centrale da 10’’ con Wireless Mirroscreen posizionato all’interno. Abbiamo poi l’allestimento Allure, che offre invece un maggior apporto tecnologico al veicolo. Sono presenti i sensori di parcheggio avanti e indietro ed è dotata di vetri posteriori e lunotto oscurati. La versione GT è invece quella più ricca. Si tratta del vero top di gamma: fari Full LEDfari posteriori LED 3D, retrocamera HD 180° e Wireless smartphone charging. Il volante in pelle poi è ricco di comandi multimediali integrati alle funzioni presenti nella vettura. La nuova Peugeot 208 rappresenta quindi il meglio che una compatta possa offrire in questo momento, probabilmente. Gli amanti dei motori avranno pane per i loro denti.

Al di là di quelle che possono essere le passioni dei collezionisti, come ad esempio la Fiat più costosa battuta all’asta qualche settimana fa. In questo caso, invece, parliamo di una vettura che vale per quel che offre, e non per la storia che racconta o per la rarità che rappresenta. La nuova Peugeot 208 sarà disponibile a partire da novembre, ma come abbiamo visto i preordini sono già disponibili. Per quanto riguarda il prezzo, in Italia si parte da 20.120 euro per la versione Benzina PureTech 75 in allestimento Active, 23.820 per la nuova motorizzazione HYBRID 48V e-DCS6 100 CV (Active) e 36.430 per la nuova motorizzazione elettrica da 156 CV (Active).

