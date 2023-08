Fiat più costosa al mondo battuta all’asta con un prezzo record

La casa automobilistica piemontese ha ottenuto un personale record non da poco. Ecco la Fiat più costosa di sempre. Stiamo parlando della 8V Berlinetta Zagato del 1953 che, con questo evento tenutosi alla Monterey Car Week diventa l’auto Fiat più costosa di sempre nella storia.

Un’asta da milioni di dollari

È ancora una volta la prestigiosa RM Sotheby’s ad aver organizzato la speciale asta per l’assegnazione di una Fiat 8V Berlinetta Zagato lanciata sul mercato nel 1953. Si tratta di un prezzo davvero da urlo che entra nella storia del marchio piemontese come la più costosa auto d’epoca dell’azienda. Tra i 114 esemplari realizzati, piccole quantità furono carrozzate da Ghia, Vignale e Zagato, e quest’ultimo realizzò una berlinetta particolarmente leggera e scattante che poi diede non poche soddisfazioni nello sport vincendo molte gare del Campionato Italiano. Il modello in questione ha inoltre goduto anche di non pochi miglioramenti. Nello specifico vanta upgrade di fabbrica da competizione e una carrozzeria Zagato configurata in modo unico, che rendono l’auto così speciale e rara.

Per quanto riguarda le caratteristiche, sappiamo che il modello con numero di telaio 106.000026 vanta un motore potenziato Tipo 104.004 particolarmente raro e dotato di doppi carburatori Weber a quattro cilindri. Il modello in questione fu spedita per la consegna a Torino nel maggio 1953. L’anno successivo fu acquistata da Giuseppe Malinverni che la immatricolò con targa 214969 TO. I viaggi di questa vettura però non finiscono qui, visto che dopo la morte del suo proprietario avvenuta due anni dopo, volò in Spagna per essere venduta a Esteban Sala Soler, il quale intendeva far partecipare la vettura ai rally.

Fiat più costosa, a quanto ammonta l’asta?

Per tale motivo l’auto fu rivestita ed ora una delle poche vetture a presentare l’iconico tetto a doppia bolla.

La storia di questa Fiat più costosa non si esaurisce certo qui. Alla fine di febbraio 1957 Soler partecipò con l’8V all’VIII Rallye Sestrières.Finite le competizioni agonistiche, l’auto andò negli Stati Uniti alla scuderia di Otto Linton di Exton, Pennsylvania, e qui fu acquistata da Harold Berge. Questi la rivendette nel 62al noto negozio d’epoca di Ed Jurist a Nyack, New York. Dopo altri passaggi di mano, l’auto arrivò finalmente agli anni 2000. Per la precisione nel 2007 fu scoperta nel garage di Brown dai fratelli Schouwenburg, poi un anno dopo venne acquistata da un collezionista belga che la restaurò. Nel 2016 l’auto è tornata a Pebble Beach, dove ha ottenuto il 2° posto nella classe Fiat Custom Coachwork.

Dopo l’ennesima restaurazione, si arriva quindi al modello che oggi è stato battuto all’asta. La Fiat in questione è infatti oggi uno dei modelli più rari e desiderati dai collezionisti di auto d’epoca e da corsa. Chi vanta la collezione di auto del dopo guerra, non può che fare l’acquolina in bocca quando si parla di questa macchina. Ecco quindi le ragioni che hanno portato a questa clamorosa asta record della quale però non vi abbiamo svelato ancora il prezzo per lasciarvi sulle spine fino alla fine di questo articolo. Ora però è arrivato finalmente il momento di svelarvelo. Ebbene, la macchina in questione è stata battuta all’asta per ben 2,9 milioni di dollari. Si tratta di un prezzo davvero da record che mette questo modello nel Guinness dei primati.

