A volte ritornano, no, non stiamo parlando degli zombie, ma di virus e virologi. La pandemia da Covid potrebbe essere nulla a confronto di quella che sta per arrivare. Ilaria Capua docet. La virologa è stata di recente intervistata dai media e ha parlato della malattia X, quella verso la quale di recente anche l’OMS ha mostrato forti preoccupazioni. Di cosa si tratta e cosa ci attende? Vediamo quali sono le previsioni a riguardo.

Le preoccupanti parole di Ilaria Capua

È passato quasi un anno da quando l’OMS ha parlato di una possibile nuova pandemia in arrivo, ma ora la virologa di fama internazionale Ilaria Capua lancia nuovamente l’allarme.

Quel che la Capua ci svela è una sorta di previsione dello scenario che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi o anni: “Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo, mi dispiace dirlo ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi 200 anni”. Parole e musica della suddetta virologa. Il nuovo spauracchio stavolta è la malattia X. In realtà parliamo odi una patologia che non ha ancora una vera e propria identificazione, ma che viene menzionata per pura, ecco il significato del nome X.

Insomma, stiamo parlando di una pandemia ontologicamente a sé, diversa da tutte le altre perché al momento ancora non qualificabile, visto che non sappiamo nemmeno ancora di che tipo di malattia si tratta. E secondo la Capua, benché non si sappia di preciso quale sarà la malattia in questione, è certo che comunque ci sarà. Si tratta quindi di statistiche, ma perché dovrebbe scatenare una pandemia peggiore di quella che abbiamo vissuto durante l’era Covid? La virologa Ilaria Capua, attuale senior fellow of Global Health della John Hopkins University di Bologna, ha dichiarato senza mezzi termini che questa malattia “prima o poi arriverà, non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid”.

Nuova pandemia in arrivo

La paura arriva ancora una volta dall’Asia.

“È necessaria una capacità di risposta a queste emergenze che sia ragionata, consapevole e studiata anche sulla base del territorio. Mi piacerebbe, però, vedere più attenzione nel mettere in atto comportamenti che siano preventivi per il contagio da qualunque patogeno, quindi lavarsi le mani, se si ha la tosse o non si esce oppure si indossa la mascherina”.

Ilaria Capua definisce questi posti dei veri e propri gironi infernali per il proliferare di virus e batteri. Questo perché si tratta di posti dove non sono in vigore le norme igieniche he ci sono da noi in Europa e negli USA. E purtroppo, quando ci sono carenze igieniche di questo tipo, ecco che il rischio di un salto di specie da parte del virus diventa più fattibile. Stavolta sarà necessario agire con tempestività, ecco perché è importante non abbassare l’attenzione sulla pandemia che sta arrivando:

Con queste parole la Capua ha concluso il suo intervento ai media. Insomma, c’è una misteriosa malattia X che sta arrivando e che potrebbe scatenare una pandemia peggiore del Covid. Non abbiamo mezzi per scongiurare tale evento che statisticamente accadrà per certo. Quel che possiamo fare è farci trovare preparati alla cosa e affrontarla quindi nel modo migliore possibile.

I punti chiave…