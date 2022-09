Nuova ondata covid in arrivo: che cosa potrebbe fare il governo Meloni con Green Pass e vaccini

“Finalmente la mascherina non sarà più obbligatoria sui mezzi. Questo vuol dire che la pandemia sta finendo”. No, purtroppo non è così. Si sentono spesso frasi del genere, da persone stanche del covid-19 che, come tutti vorrebbero solo che il coronavirus ci abbandoni per sempre. I dati, però, vanno in tutt’altra direzione e sembrano confermare che una nuova ondata covid è in arrivo. Sembra un film già visto, le percentuali iniziano a crescere e nel giro di un paio di settimane i numeri tornano ad essere grandi e a spaventare le persone. In tutto ciò, il nuovo governo Meloni che cosa farà, o almeno che cosa ha intenzione di fare?

Durante la campagna elettorale, la leader di Fratelli d’Italia ha più volte criticato la gestione della pandemia del ministro Speranza. Il governo ora si troverà davanti ad una situazione molto diversa rispetto a quella di uno o due anni fa. Anche se i contagi arrivano a 100mila al giorno, i numeri di decessi e ricoveri sono sotto controllo e questo permette di gestire il virus in modo più leggero.

Nuova ondata e pandemia di covid-19, il Governo Meloni su Green Pass e vaccini

Attualmente l’inversione della curva sembra parlare chiaro. In alcune regioni come Marche, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Abruzzo i contagi sono schizzati rispetto ad una settimana fa. Ecco perché il governo ancora in carica ha firmato la circolare per estendere di altri 30 giorni l’uso della mascherina negli ospedali. Non è ancora chiaro chi sarà il ministro della Salute con il nuovo governo Meloni. I nomi più quotati sono quelli di Francesco Rocca della Croce Rossa e Matteo Bassetti o di Andrea Mandelli e Licia Ronzulli per Forza Italia.

Vaccinazione per i fragili e anziani

Secondo Bassetti, ad esempio, tra le prime mosse da fare per gestire la pandemia, c’è sicuramente quella di togliere la quarantena per gli asintomatici, un modo per spingere i positivi non dichiarati a indossare la Ffp2 nei luoghi chiusi ed evitare di nascondersi.

C’è poi il capitolo vaccini. Che cosa potrebbe fare il governo Meloni? Un primo assaggio lo regala Marcello Gemmato, responsabile sanità del partito, che durante un’intervista a Repubblica ha dichiarato che:

“C’è stato un approccio ideologico alla gestione della pandemia, non ci si è mossi in punta di scienza. Tra iper chiusuristi e complottisti, noi stiamo nel mezzo, con la scienza. Non seguiremo le virostar, ma scienziati con impact factor”

L’ipotesi è che il nuovo governo Meloni, voglia puntare ai vaccini solo per i fragili e gli anziani, che sono i soggetti a rischio nel caso di contagio e togliere l’obbligo per gli operatori sanitari. Per tutti gli altri resterebbe solo una raccomandazione ma senza obbligo. Anche il capitolo Green Pass sembra trovare una risposta. Fdi è contrario al Certificato Verde e dopo la scadenza del 31 dicembre, si limiterà a non prorogarlo. In questo modo infermieri, medici e portantini, visitatori e pazienti non dovranno più mostrarlo all’ingresso