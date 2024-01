Svelate le nomination Oscar 2024, la grande kermesse hollywoodiana ha aggiunto un altro tassello alla sua grande storia. Scopriamo quali sono i candidati delle principali categorie, ossia migliori film, regista, attori e attrici, e vediamo insieme quando si terrà la premiazione con l’attesissima notte degli Oscar di quest’anno.

Un appuntamento da non perdere

Anche quest’anno gli amanti del cinema non potranno perdersi questo appuntamento tanto atteso. Benché gli Oscar siano soprattutto un fenomeno di costume (spesso i grandi film sono altri, pellicole che gli americani nemmeno conoscono), è innegabile che il fascino esercitato da questo evento coinvolge tutto il mondo, appassionati cinefili e non.

Diamo uno sguardo alle nomination Oscar più attese:

Miglior film internazionale

· Io Capitano (Italy)

· Perfect Days (Japan)

· La società della neve (Spain)

· The Teachers’ Lounge (Germany)

· La zona d’interesse (United Kingdom)

Miglior film

· American Fiction

· Anatomia di una caduta

· Barbie

· The Holdovers

· Killers of the Flower Moon

· Maestro

· Oppenheimer

· Past Lives

· Povere creature!

· La zona d’interesse

Queste sono senza dubbio due tra le categorie più importanti, e la prima ci interessa particolarmente vista la candidatura di Io Capitano, il film diretto da Matteo Garrone. Naturalmente, massima attenzione a Barbie e Oppenheimer, i due film che sono diventati il fenomeno cinematografico dello scorso anno con il meme Barbienheimer, tanto che ci faranno un film parodia a riguardo. Naturalmente, la pellicola di Nolan è nettamente favorita per il successo finale. Ecco altre candidature:

Miglior attore protagonista

· Bradley Cooper — Maestro

· Colman Domingo — Rustin

· Paul Giamatti — The Holdovers

· Cillian Murphy — Oppenheimer

· Jeffrey Wright — American Fiction

Miglior attrice protagonista

· Annette Bening — Nyad

· Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

· Sandra Hüller — Anatomia di una caduta

· Carey Mulligan — Maestro

· Emma Stone — Povere creature!

Nomination Oscar 2024, le altre candidature

Completiamo il quadro con le altre nomination agli Oscar di quest’anno, ma prima scopriamo quando si terranno le premiazioni.

L’appuntamento è fissato per il 10 marzo alle 4 del mattino (ora locale). Per questa edizione però alcune premiazioni extra sono state già assegnate, ci riferiamo agli Oscar alla carriera, che quest’anno sono andati all’attrice Angela Bassett, al regista Mel Brooks e alla montatrice Carol Littleton. La premiazione si è tenuta il 18 novembre scorso. Ecco infine le altre grandi nomination di questa edizione:

Miglior regia

· Justine Triet — Anatomia di una caduta

· Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon

· Christopher Nolan — Oppenheimer

· Yorgos Lanthimos — Povere creature!

· Jonathan Glazer — La zona d’interesse

Miglior montaggio

· Anatomia di una caduta

· The Holdovers

· Killers of the Flower Moon

· Oppenheimer

· Povere creature!

Miglior fotografia

· El Conde

· Killers of the Flower Moon

· Maestro

· Oppenheimer

· Povere creature!

Migliore attore non protagonista

· Sterling K. Brown — American Fiction

· Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

· Robert Downey Jr. — Oppenheimer

· Ryan Gosling — Barbie

· Mark Ruffalo — Povere creature!

Migliore attrice non protagonista

· Emily Blunt — Oppenheimer

· Danielle Brooks — Il Colore Viola

· America Ferrera – Barbie

· Jodie Foster — Nya

· Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers

Migliore colonna sonora

· American Fiction

· Indiana Jones e il quadrante del destino

· Killers of the Flower Moon

· Oppenheimer

· Povere creature!

Migliore sceneggiatura non originale

· American Fiction

· Barbie

· Oppenheimer

· Povere creature!

· La zona d’interesse

Migliore sceneggiatura originale

· Anatomia di una caduta

· The Holdovers

· Maestro

· May December

· Past Lives

I punti chiave…