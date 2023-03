Niente Champions per la quarta classificata, il clamoroso scenario che inguaia le italiane

La lotta per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie si fa sempre più serrata. Le prime 4 squadre saranno ammesse alla prossima edizione, ma siamo sicuri? In realtà, c’è uno scenario che prevede niente Champions per la quarta classificata. Vediamo di quale si tratta.

Niente Champions per la quarta classificata, in quale caso?

Diciamoci la verità, è un’ipotesi davvero remota, ma non per questo per forza impossibile. Dovrebbero in effetti concretizzarsi non pochi eventi tutti insieme, ma non stiamo parlando comunque dell’allinearsi delle stelle, bensì di partite di calcio, e quando si parla di pallone, si sa, tutto è possibile. Insomma, in quale caso niente Champions per la quarta classificata? Innanzitutto, la premessa. Il Napoli è ormai già campione d’Italia, quindi sicuro partecipante per la prossima edizione. Per quanto riguarda secondo, terzo e quarto posto, tutto ancora è da decidere. Al momento la Lazio è seconda, seguono poi l’Inter e il Milan.

A un punto dai rossoneri c’è la Roma e a seguire Atalanta e Juventus.

In 11 punti ci sono quindi ben 6 squadre che lottano per tre posizioni. Mancano ancora 11 giornate al termine del campionato, quindi al momento è impossibile fare previsioni. A questo punto, però, possiamo avviare il nostro scenario e capire in che modo non ci sarà nessuna Champions per la quarta classificata. In questo scenario dobbiamo includere le coppe internazionali attualmente in gioco. In Champions ci sono Napoli, Milan e Inter, mentre in Europa League ci sono Roma e Juventus. Se le due competizioni dovessero essere vinte da italiane che non si piazzano al quarto posto, ecco che allora la quarta classificata sarebbe esclusa clamorosamente dalla competizione.

Milan o Inter campioni d’Europa

Chi vince l’Europa League va in Champions.

Oggi laè una delle più accreditate, e difficilmente riuscirà a recuperare i punti di ritardo per arrivare quarta, a meno che non le venga tolta la penalizzazione. Poniamo quindi che la Roma riesca a raggiungere il quarto posto scavalcando il Milan o l’Inter, attualmente le avversarie più vicine. In questo scenario avremo Napoli prima, Lazio seconda, una delle milanesi terza e Roma quarta. La Juventus sarebbe vincitrice dell’ Europa League e quindi già qualificata di diritto. E se dovesse vincere la Champions proprio una milanese? Se dovesse non dovesse essere quella che ha fatto il terzo posto, allora la quarta sarebbe esclusa (lain questo scenario ipotetico).

Naturalmente, potremo sbizzarrirci con ulteriori scenari cambiando le posizioni delle squadre. La Roma, ad esempio, potrebbe raggiungere il terzo posto, a quel punto sarebbe una delle milanesi quarte e non vincitrici della Champions ad essere esclusa. Insomma, benché gli scenari siano diversi, il concetto è chiaro, una delle due milanesi deve vincere la coppa per poter dire niente Champions per la quarta classificata. Nel caso in cui dovesse vincerla il Napoli, non cambierebbe nulla, in quanto la squadra è già qualificata per la prossima edizione e non toglierebbe il posto a nessuna italiana.