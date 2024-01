Colpo di scena clamoroso nel mondo delle piattaforme streaming. Netflix e WWE siglano un accordo incredibile per portare il catalogo della federazione di wrestling in streaming. Si parla di 5 miliardi di dollari che Netflix sborserà per avere il catalogo degli eventi per 10 anni sulla sua piattaforma. Ma cosa vedremo precisamente?

Tutto il wrestling o quasi

La notizia è rimbalzata dagli States negli ultimi giorni e molti appassionati di wrestling hanno rincorso le news in cerca di capirne di più. Solo di recente però si sta iniziando a fare chiarezza sulla cosa.

Cerchiamo di fare il punto della situazione per capire anche cosa precisamente vedremo quindi nella versione italiana di Netflix. Al momento gli accordi con la World Wrestling Enterteinment e Netflix prevedono che a partire dal 2025 tutti i Monday Night Raw verranno trasmessi in diretta sulla piattaforma streaming in questione. A patto che non vi siano altri accordi presi con altre emittenti. Ed è appunto questa la situazione dell’Italia. Per l’Italia infatti la WWE aveva già preso accordi con Discovery, la nuova piattaforma collegata al gruppo. Da noi quindi tale show continuerà ad essere trasmesso da Discovery.

A questo punto gli appassionati italiani si staranno chiedendo cosa cambia in soldoni. Ebbene, la grande notizia è che il WWE Network, il sito ufficiale della federazione nel quale è possibile seguire tutti i PPV (oggi si chiamano Premium Live Event) chiuderà i battenti. Ciò significa che l’intero catalogo, il quale comprende tutti gli eventi della storia, compresi alcuni show di altre federazioni che nel frattempo sono state acquisite dalla WWE e tanto altro ancora (ad esempio le puntate vecchie e in differita di Raw e Smackdown), tutto ciò andrà direttamente su Netflix. È questa dunque la grande notizia che i fans del wrestling stavano attendendo e che ha scosso l’intero settore dello sport d’intrattenimento.

Netflix e WWE insieme

Quasi a cadenza mensile quindi Netflix mostrerà gli eventi live, come ad esempio la Royal Rumble o Wrestlemania, compresi nell’abbonamento. Non è chiaro se per tale servizio l’azienda deciderà di cambiare nuovamente le proprie tariffe, ma c’è sicuramente tempo per deciderlo, visto che stiamo parlando di gennaio 2025. Ad ogni modo, si tratta di una scelta epocale, visto che per la prima volta Netflix si apre ad eventi live. Certo, parlare di sport vero e proprio è un po’ un azzardo, ma forse è proprio per questo che la cosa si fa interessante per la piattaforma streaming più potente del mondo. Si tratta infatti di un esperimento, portare l’intrattenimento sportivo live sul catalogo per testare la reazione del pubblico.

In India, ad esempio, i diritti della WWE erano di Disney+ e quando quest’ultima li ha ceduti, ha perso contemporaneamente anche milioni di abbonati. Benché il wrestling non sia più seguito come un tempo dalle nostre parti, in giro per il mondo ci sono comunque ancora tantissimi appassionati e Netflix spera quindi di aver fatto un grande affare. Inoltre, questo accordo (che potrebbe essere appunto visto anche come un esperimento sicuro per concentrasi sul live sport) potrebbe appunto aprire le porte verso un altro settore, quello dello streaming sportivo. Non è da escludere quindi che tra qualche anno DAZN e Sky si troveranno a competere con un colosso del genere anche per quanto riguarda le partite di calcio.

I punti chiave…