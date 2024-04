Ci risiamo, Netflix lo ha fatto ancora, scattano i nuovi prezzi della popolare piattaforma streaming. Si tratta di aumenti anche abbastanza sostanziosi, anche se per fortuna non sono stati ritoccati i piani tariffari dei servizi con pubblicità, ossia i pacchetti più popolari ed economici.

Nuovi prezzi per la piattaforma streaming più famosa al mondo

È la Germania il Paese europeo che sta immediatamente sperimentando i nuovi prezzi di Netflix. Il colosso dello streaming ha deciso di aumentare i costi dei due pacchetti più elitari, quelli standard senza pubblicità e quelli Premium.

Insomma, i due servizi più costosi, ora costeranno ancora di più. Si tratta di una novità importante che potrebbe spingere gli utenti a una nuova rivoluzione. L’abbonamento Premium, mi particolare, ora praticamente sfiora i 20 euro, chi ne è in possesso si troverà davanti a un bivio e dovrà scegliere se adeguarsi al nuovo costo rimanendo un utente, oppure decidere di passare a pacchetti più economici pagando quindi di meno, magari passando definitivamente alla pubblicità.

È probabile infatti che la strategia di Netflix sia proprio questa; meglio avere tanti utenti che pagano di meno, ma che accettano di guardare la pubblicità. anziché lasciare un’élite di clienti che pagano di più ma che non ci permettono di sfruttare gli introiti pubblicitari a disposizione. Del resto, sappiamo che Netflix ha investito anche molto in una nuova iniziativa, quella di sperimentare lo sport sulla piattaforma attraverso il wrestling della WWE che arriverà a fine anno. Certo, parliamo di sport per modo di dire, ma comunque si tratta di una spesa importante, e che potenzialmente potrebbe aprire le porte ad altri esperimenti.

Netflix, quanto costa ora?

Il piano con pubblicità da noi costa 5,49 euro, mentre in Germania costa solo 4,99 euro. Naturalmente il confronto da fare per capire quanto potrebbe essere l’aumento è con i prezzi del mercato tedesco.

Base – 7,99 euro/mese

Standard con pubblicità – 4,99 euro/mese

Standard senza pubblicità – 12,99 euro/mese

Premium – 17,99 euro/mese

Ecco le tariffe precedenti:

In sostanza, l’unica differenza è appunto il pacchetto con pubblicità, rispetto all’Italia. Ma quali sono invece ora i nuovi prezzi di Netflix in Germania? Eccoli:

Base – 7,99 euro/mese

Standard con pubblicità – 4,99 euro/mese

Standard senza pubblicità – 13,99 euro/mese

Premium – 19,99 euro/mese

Aumenta di un euro il piano standard senza pubblicità e aumenta di 2 euro invece quello Premium. Sembra chiaro comunque che la piattaforma sta puntando tantissimo sulla pubblicità, poiché al momento è il pacchetto che gli rende di più a livello economico. Non sappiamo comunque quando i nuovi prezzi verranno presentati anche in Italia, ma possiamo dare per certo che arriveranno, in quando come sappiamo Netflix effettua queste modifiche a livello globale, solo che decide di avere un calendario diverso da Paese a Paese.

Nei mesi scorsi, ad esempio, era toccato agli abbonati di Stati Uniti, Regno Unito e Francia dover fare i conti con i nuovi prezzi, immaginiamo quindi che entro la fine dell’anno (ma con molta probabilità anche prima) anche il nostro Paese si troverà di fronte le nuove tariffe, anche se al momento manca l’ufficialità, che potrebbe comunque arrivare a breve attraverso una comunicazione ufficiale.

