Una tegola non da poco per i possessori di alcuni smart tv ormai un po’ datati. Netflix non funzionare più su diversi dispositivi. Di quali si tratta? A comunicare la decisione ci ha pensato Sony, il quale ammette che ormai far funzionare l’app sui suoi televisori più datati è diventato un problema.

Un nuovo caso di obsolescenza programmata?

La potremmo chiamare obsolescenza programmata, ossia una strategia da parte di Sony di invogliare i suoi clienti ad acquistare un televisore più moderno.

Probabilmente le cose non stanno proprio così, sta di fatto che effettivamente Netflix smetterà di funzionare su diversidel colosso nipponico. Di quali si tratta? L’azienda giapponese ha rilasciato la lista completa dei dispositivi interessati del problema.Scopriamo insieme di quali televisori si tratta e vediamo anche se c’è una scappatoia per evitare di dover acquistare un’altra tv. Eccola:

Serie Sony HX

KDL-55HX953

KDL-65HX953

KDL-55HX955

KDL-65HX955

KDL-55HX753

KDL-46HX753

KDL-40HX753

KDL-32HX753

KDL-32HX755

KDL-46HX757

KDL-40HX757

KDL-32HX757

KDL-46HX758

KDL-40HX758

KDL-32HX758

KDL-46HX759

KDL-40HX759

KDL-32HX759

KDL-55HX853

KDL-46HX853

KDL-40HX853

KDL-40HX855

KDL-55HX855

KDL-46HX855

KDL-55HX755

KDL-46HX755

KDL-40HX755

KDL-55HX950

KDL-65HX950

KDL-55HX750

KDL-46HX750

KDL-40HX750

KDL-32HX750

KDL-55HX751

KDL-46HX751

KDL-40HX751

KDL-32HX751

KDL-46HX756

KDL-40HX756

KDL-55HX850

KDL-46HX850

KDL-40HX850

KDL-40HX75G

KDL-46HX75G

KDL-55HX75G

Serie Sony EX

KDL-40EX653

KDL-40EX655

KDL-46EX653

KDL-46EX655

KDL-26EX550

KDL-22EX550

KDL-32EX655

KDL-26EX555

KDL-22EX555

KDL-32EX653

KDL-26EX553

KDL-22EX553

KDL-46EX650

KDL-40EX650

KDL-32EX650

Serie Sony W

KDL-55W905A

KDL-46W905A

KDL-40W905A

KDL-42W650A

KDL-32W650A

KDL-32W600A

KDL-42W653A

KDL-32W653A

KDL-32W603A

KDL-42W655A

KDL-32W655A

KDL-32W605A

KDL-24W605A

KDL-32W651A

KDL-32W654A

KDL-32W656A

KDL-42W651A

KDL-42W656A

KDL-42W654A

KDL-50W685A

KDL-50W656A

KDL-65W855A

KDL-55W802A

KDL-47W802A

KDL-42W802A

KDL-55W805A

KDL-47W805A

KDL-42W805A

KDL-42W807A

KDL-47W807A

KDL-55W807A

KDL-55W808A

KDL-47W808A

KDL-42W808A

KDL-55W809A

KDL-47W809A

KDL-42W809A

KDL-32W503A

KD-84X9005

All’elenco si aggiungono anche i modelli KD-84X9005 e KDL-65S995A.

Addio Netflix anche per lettori blueray

A partire da marzo tutti questi televisori non supporteranno più l’app di Netflix.

Mentre Netflix inizia a contare gli incassi per la serie tv da 166 milioni di dollari che ha finanziato (stiamo parlando di Rebel Moon), Sony guarda avanti e chiude con il passato. Non solo smart tv, ma anche lettori blueray finiscono nell’obsolescenza. Molti lettori infatti permettono di scaricare app e fungere da vero e proprio decoder. Si tratta però anche in questo caso di modelli che hanno ormai circa 10 anni (come i televisori sopra elencati) e che quindi non possono supportare l’app.

BDP-S186

BDP-S185

BDP-S390

BDP-S490

BDP-S495

BDP-S590

BDP-S790

BDP-S1100

BDP-S3100

BDP-S4100

BDP-S5100

BDP-A6000

NSZ-GS7

BDV-N990W

BDV-N890W

BDV-N590

BDV-N790W

BDV-E490

BDV-E690

BDV-E290

BDV-E190

BDV-EF420

BDV-NF720

BDV-NF620

BDV-EF220

BDV-E2100

BDV-E3100

BDV-E4100

BDV-E6100

BDV-EF1100

BDV-N7100W

BDV-N7100WL

BDV-N8100W

BDV-N9100W

BDV-N9100WL

Ma quali sono le ragioni precise di questo stop? I vecchi TV, ad esempio, potrebbero non essere più in grado di gestire correttamente i flussi video compressi con nuovi codec, o non avere una connessione a Internet sufficientemente veloce da garantire uno streaming liscio e senza scatti. L’altra ipotesi è che non garantiscono la sicurezza di cui ormai ogni device deve disporre per essere in regola con le vigenti norme dell’UE.

I punti salienti…

Netflix non funzionerà più su diversi televisori e lettori blueray targati Sony;

l’azienda nipponica comunica che si tratta di televisori di almeno 10 anni e ormai troppo vecchi;

lo stop è previsto per il prossimo mese di marzo.

Ad ogni modo, quale che sia la ragione, questi devie non supporteranno l’app del colosso dello streaming. Certo, non è detto che si sia costretti davvero ad acquistare un altra tv. Basterà collegare un dongle, tipo il Fire Stick di Amazon, alla portadel televisore per continuare a usufruire del proprio abbonamento Netflix.