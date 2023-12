Stavolta Netflix si è davvero superata, tanto da entrare nel Guinness dei record per il costo di una serie tv. Stiamo parlando di Rebel Moon, già ribattezzato come lo Star Wars del colosso dello streaming. La spesa è stata addirittura di 166 milioni. Un vero e proprio record, appunto.

Un film in due parti

Opera di Zack Snyder, il discusso Rebel Moon si pone a metà strada tra il film e la serie tv. In realtà, parlare di cinema in senso stretto per le piattaforme streaming è ormai un termine che molti critici iniziano a evitare.

In effetti, per cinema si intende le pellicole che escono appunto nelle sale. Inoltre, l’opera di Snyder, benché non sia una vera e propria serie tv, in quanto non presuppone tanti episodi, è comunque un prodotto diviso in due parti. La prima parte verrà rilasciata sulla piattaforma a partire dal 22 dicembre, mentre la seconda parte arriverà ad aprile del 2024. Ad ogni modo, non è escluso che possano poi essere rilasciati anche altri prodotti inerenti il medesimo universo narrativo, magari altrio altre serie nel vero senso della parola, trasformando quindi Rebel Moon in una vera e propria saga.

Del resto, con i soldi spesi da Netflix, la speranza è proprio che tale progetto possa diventare un fenomeno ampio che racchiuda anche altre storie e prodotti audiovisivi vari. Insomma, di Netflix non si può certo dire che sia parsimoniosa quando si tratta di spendere soldi. Anzi, in un certo senso a volte addirittura li butta, come nel caso dei 55 milioni di dollari investiti per una serie mai fatta. Ad ogni buon conto, non si può certo dire che le aspettative intorno a questo prodotto firmato dal chiacchierato Snyder non abbia l’interesse da parte degli appassionati. A tal proposito, infatti, alcuni fans lo hanno già definito come la nuova versione di Star Wars targata Netflix.

Serie tv, arriva Rebel Moon

Rebel Moon è il film più costoso di Netflix nel 2023. Se classifichiamo l’opera all’interno delle serie tv (come in fondo dovrebbe essere, nonostante sia solo di due parti, almeno per ora), allora diventa la serie più costosa della piattaforma della grande N. L’accostamento con Star Wars non è campato in aria. Snyder pare abbia lavorato a questo progetto per ben 20 anni e inizialmente doveva proprio essere parte della saga di Guerre Stellari. A quanto pare, il regista ha ridotto al minimo l’utilizzo della CGI costruendo set mastodontici nel canyon di Santa Clarita, nei pressi di Los Angeles. Per il film sono stati realmente costruiti una serie di set: un intero villaggio con botteghe, casupole, un ponte di pietra e un fiume.

Netflix ora spera di bissare il successo della prima collaborazione con il regista. Army of the Dead infatti fu visto nel 2021 da ben 72 milioni di famiglie solo nelle prime settimane di programmazione. Per quanto riguarda la sinossi, la protagonista è Kora, una ragazza dal passato misterioso. Dopo l’impatto con una luna misteriosa, la donna avvia una nuova vita in un insediamento agricolo. La sua vita tranquilla sarò minata dalla presenza di un tiranno, il quale vuole soggiogare gli agricoltori e mettere a ferro e fuoco il villaggio. La pellicola come detto arriverà il 22 dicembre, e potrebbe essere la visione preferita da tutti i nerd per queste feste natalizie.

