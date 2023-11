L’Italia ha un fardello che si porta dietro da sempre, quella di un popolo di bamboccioni. Parliamo di quei giovani (che a volte non sono più così giovani), che lasciano la casa genitoriale molto tardi. A volte per pigrizia e voglia di comodità. Altre volte a causa degli stipendi troppo bassi, che non permettono di vivere da soli o di un mondo del lavoro precario, che non offre sempre grandi prospettive a lungo termine. Incertezze che spingono i giovani a non abbandonare mai il tetto genitoriale o a farlo in tarda età.

Neet e ‘bamboccioni’ in Italia: il problema è reale ma c’è chi fa peggio

Fino ad oggi si è sempre pensato che l’Italia fosse l’unico paese europeo con questo problema, che di fatto ha significato parecchi luoghi comuni da parte delle altre nazioni.

Le ultime statistiche diffuse da Eurostat, però, raccontano di un’altra realtà. Il problema di giovani che lasciano la casa dei genitori tardi, in sostanza, è diffuso un po’ in tutta Europa.

Un problema tutto italiano, però, c’è: quello dei Neet, quei giovani che non studiano e non lavorano. Un recente articolo sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, riportato dal Corriere della Sera, parlava proprio dei mammoni italiani che hanno difficoltà a staccarsi dalle comodità della casa natia. I dati Eurostat confermano che in Europa i giovani vanno a vivere da soli mediamente a 26 anni e 6 mesi. In Italia la media sale a 30 anni.

Il dato confortante è che peggio degli italiani fanno i croati che lasciano la casa a 33,4 anni, gli slovacchi a 30,8, i greci a 30,7 e gli spagnoli, bulgari e maltesi che lasciano il nido materno ugualmente a 30 anni. I paesi del Sud e parte dell’Est Europa, quindi, sono quelli in cui i giovani fanno più fatica ad andare a vivere da soli. Al contrario nei paesi del Nord Europa, l’età si abbassa molto.

I dati allarmanti sui Neet in Italia

In Finlandia i giovani se ne vanno di casa a 21,3 anni, in Svezia a 21,4 anni, in Danimarca a 21,7 e in Estonia a 22,7 anni. Nel mezzo ci sono i giovani francesi, tedeschi, austriaci e via dicendo. In alcuni paesi come Spagna e Grecia, però, negli ultimi anni il trend dei giovani che lasciano prima la casa dei genitori è migliorato molto.

Chiaramente non è solo un problema di comodità, piuttosto di stipendi bassi, di case in affitto che costano troppo in molte città. Senza dimenticare i contratti spesso precari, che non offrono certezze future. Ecco perché molti giovani tra 18 e 34 anni hanno deciso di trasferirsi all’estero per trovare un’occupazione più soddisfacente e più opportunità di carriera, quindi il cosiddetto lavoro dei sogni.

Dunque, se i giovani italiani sono in buona compagnia quando si parla dell’abbandono in tarda età della casa dei genitori, i dati più allarmanti riguardano i Neet. Ossia quei giovani che hanno meno di 35 anni e non studiano e non lavorano. In Italia sono tantissimi e nessun altro paese europeo fa peggio, tranne in alcune zone della Romania e della Bulgaria. In Sicilia i Neet sono il 30,2% dei giovani, in Calabria e Campania il 27%.

Numeri del tutto diversi, quasi irrilevanti, sono quelli dei Neet in Svezia, Olanda o altri paesi europei che al massimo arrivano al 6%. Se un tempo, dunque, il problema italiano era quello dei giovani “mammoni” adesso la linea si è spostata sui Neet, che non lavorano e non studiano. E forse è anche peggio.

