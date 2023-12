Mancano ancora alcune settimane al Natale in Italia, così come nel resto del mondo, eppure il clima festoso sta iniziando a contagiare le persone. Ma quali sono le regioni che vivono più intensamente queste feste? Gli analisti di Musement si sono adoperati per scoprire in quali parti dello stivale c’è un maggiore spirito natalizio. Ecco la classifica.

Un paese in festa, come il resto del mondo

Il Natale in Italia è un fenomeno culturale, una tradizione che travalica anche la religione e che diventa festa e gioia nel cuore di tutti, al di là delle proprie idee filosofiche.

Anche nel resto del mondo, tale sentimento è condiviso, ma indubbiamente ci sono luoghi in cui la spinta emotiva è più forte. Ed è quanto accade nel nostro stesso paese. Le città sono già addobbate, anche se manca ancora qualcosa. Indubbiamente, però, si inizia già a respirare quel clima natalizio che caratterizza quasi tutti i giorni di dicembre. Musement ha deciso di analizzare questi dati rifacendosi ovviamente anche al passato per scoprire in quali regioni questo clima natalizio è ancora più forte. Ricordiamo inoltre che il Natale, come tutti i, è anche un evento “economico”, ossia muove appunto le masse a comprare, spendere e far girare l’economia di un paese.

E mentre in molte famiglie si è già iniziato a sfogliare il calendario dell’avvento, ecco che gli analisti si sono messi a caccia di dati per scoprire dove quest’aria di festa è più forte. Prima di scoprire la classifica, ecco la metodologia applicata dagli analisti:

“La ricerca ha utilizzato i dati del volume di ricerca su Google per 10 termini natalizi in tutte le regioni italiane (media delle ricerche mensili nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022). I termini di ricerca utilizzati sono stati: albero di natale, biscotti di natale, calendario dell’avvento, canzoni di natale, decorazioni natalizie, film di natale, mercatini di natale, panettone, presepe, regali di natale. Per affinare i risultati, il numero medio di ricerche mensili è stato diviso per il numero di abitanti di ogni regione e poi è stato calcolato il volume di ricerca per 100.000 abitanti. Infine, per standardizzare i risultati, a ogni regione è stato assegnato un punteggio da 0 a 100 per ciascuno dei termini di ricerca”.

Natale in Italia, la classifica delle regioni più natalizie

al primo posto di questa classifica che comprende vari parametri c’è la Lombardia.

Lombardia Lazio Campania Abruzzo Puglia Veneto Toscana Marche Emilia Romagna Piemonte

È questa la regione che dunque ha il clima natalizio più alto nel nostro paese. Il Natale in Italia però non passa certo inosservato nelle altre città. Al secondo posto abbiamo il Lazio, mentre la Campania completa il podio. Poco dopo abbiamo invece Abruzzo e Puglia. Ecco la classifica:

Questa la top ten. La Lombardia si posiziona prima ottenendo il massimo del punteggio per la presenza di alberi di Natale. 100 punti anche per le decorazioni natalizie e il calendario dell’avvento. Ottiene oltre 98 punti invece per i mercatini di Natale, punteggio già alti in questa categoria. I mercatini di Natale sono inoltre una grande attrazione in questo periodo e certamente alcuni lettori vorranno scoprire quali sono quelli che offrono il migliore shopping natalizio. Il Lazio invece ha un punteggio alto in quasi tutti i parametri, ma non eccelle in nessuno di essi. Discorso diverso invece per la Campania, che ottiene 100 punti per i film di Natale visti dalle famiglie campane in questo periodo. La Puglia invece fa 10 per le canzoni natalizie. Ecco le voci prede in esame:

Albero di Natale

Biscotti di Natale

Calendario dell’avvento

canzoni natalizie

decorazioni natalizie

film natalizi

mercatini di Natale.

