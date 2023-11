Dove fare Shopping natalizio nei migliori mercatini di Natale in Italia

Il mese di novembre ha riportato in tutto il Paese un clima tipicamente autunnale, facendo dimenticare in fretta il caldo anomalo vissuto fino all’ultima settimana di ottobre. Nei pensieri di tante famiglie italiane ci sono ora le prossime festività, a partire dall’Immacolata dell’8 dicembre e il 25 dicembre. In questo periodo, da Nord a Sud, molti centri urbani si accendono con i tipici Mercatini di Natale, dove non possono mancare le delizie locali e incantevoli oggetti d’artigianato. Proprio qui, le famiglie amano fare shopping e acquistare i regali di Natale ma anche oggetti e decori per la casa o prodotti tipici.

Lista migliori mercatini di Natale 2023 in Italia

Ma quali sono i migliori mercatini di Natale 2023 in Italia? Scopriamoli insieme.

Spesso e volentieri l’immagine dei mercatini di Natale è associata al Trentino Alto Adige. In quella che può essere considerata a tutti gli effetti come la patria dei mercatini natalizi, sono tante le città che vi ospitano alcuni dei più celebri di tutto lo Stivale. Tra questi vi segnaliamo quelli di Bolzano, Trento, Vipiteno, Brunico, Bressanone, Merano, Rovereto, Levico Terme, Renon, Ala, Siror, Rango e Ortisei.

La Valle d’Aosta partecipa alla tradizionale festa dei Mercatini di Natale anche nel 2023 con Aosta in prima fila, trasformando il proprio centro storico in un vero e proprio villaggio natalizio (Marché Vert Noel). Da non perdere nemmeno i mercatini di Natale nei castelli della Valle d’Aosta: tra quelli imperdibili sottolineiamo i mercatini allestiti presso i castelli di Fenis e Bard.

C’è poi spazio per i Mercatini di Natale ad Arezzo, che per l’occasione si trasforma in un villaggio tirolese. Per assaporarne al meglio la magia, vi consigliamo di visitare i mercatini natalizi di Arezzo alla sera.

Restando nel Centro Italia, da cerchiare in rosso l’appuntamento con i Mercatini di Natale di Candelara, il più famoso di tutta la regione Marche.

Come suggerisce il nome, il momento clou della festa è al calar del sole, quando si accendono le candele al posto delle luci artificiali offrendo uno spettacolo straordinario.

C’è anche spazio per due destinazioni al Sud Italia, dove complice il clima più caldo e la passione per il mare durante tutti i 12 mesi dell’anno la magia dei Mercatini di Natale si sente di meno tra la popolazione. I due appuntamenti imperdibili del Natale sono il presepe vivente e il mercatino di Matera, insieme al mercatino preparato nel castello millenario di Limatola, in provincia di Benevento.

Dove fare Shopping natalizio nei migliori mercatini di Natale in Italia

Questi dunque i 20 migliori mercatini di Natale 2023 in Italia:

Bolzano

Trento

Vipiteno

Brunico

Bressanone

Merano

Rovereto

Levico Terme

Renon

Ala

Siror

Rango

Ortisei

Aosta

Castello di Fenis

Castello di Bard

Arezzo

Candelara

Matera

Limatola.

Da metà novembre prenderanno il via i mercatini di Natale in molte località italiane, un modo per fare shopping e far girare l’economia.

Riassumendo

– Da metà novembre fino alle festività di fine anno va in scena la magia dei Mercatini di Natale.

– Il Trentino Alto Adige è la patria dei mercatini di Natale anche quest’anno.

– Tra i più famosi vi sono quelli di Bolzano, Trento e Merano.

– Al Centro Italia riflettori accesi sui mercatini di Natale di Arezzo e Candelara.

– Da non perdere nemmeno i Mercatini di Matera e Limatola.