Mozilla compie 25 anni, oggi l’anniversario del noto browser Firefox

Sono arrivate le candeline per Mozilla che compie 25 anni. Oggi, 13 febbraio 2023 è l’anniversario di uno dei browser storici del web. Correva l’anno 1998 quando Fiferox ne depositò il dominio, mettendo una pietra importante nella grande costruzione di internet come lo conosciamo oggi.

Mozilla compie 25 anni, oggi è l’anniversario

Un progetto ambizioso che ha dato i suoi frutti per Firefox. Mozilla compie 25 anni proprio oggi. Parliamo di un browser che ha fatto la storia, ancora oggi particolarmente utilizzato, nonostante il grande dominio di Google con il suo Chrome, e la grande concorrenza lanciata da Apple con il proprio browser Safari. Nonostante l’agguerrita concorrenza die competitor, infatti, Mozilla rimane uno dei capisaldi di internet. Nel 1998 fu lanciato per dare maggiore spazio alla creatività di migliaia di programmatori e introdurre un browser più competitivo. Netscape Communications Corporation ne registrava il dominio in questa stessa data di 25 anni fa, anche se il suo effettivo utilizzo avvenne solo 4 anni dopo, grazie al lancio di Phoenix 0.1, poi divenuto appunto Firefox.

In realtà, nonostante si tratti di un browser che ha fatto la storia, oggi Mozilla non ha più i numeri di un tempo e risulta essere addirittura superato da quello che fino a qualche anno fa era un vero e proprio meme del web, ossia Edge, la versione aggiornata, riveduta e corretta di Explorer di Microsoft. Secondo i dati della società di analisi StatCounter, la classifica dice:

Chrome 65%

Safari 18%

Edge 4%

Mozilla 3%

Questa la classifica dei browser più utilizzati sul web. Una lista che potrebbe sorprendere, ma che evidentemente dati alla mano non può essere smentita. Sarà però interessante vedere quanto i nuovi algoritmi sviluppati dai programmatori possano invertire questa tendenza, soprattutto alla luce delle nuove scoperte effettuate sull’intelligenza artificiale e la creazione del famigerato software ChatGpt. Ancora non è chiaro come le grandi aziende tech che operano su internet cercheranno di implementare tale software, ma è innegabile ormai che i motori di ricerca stanno implementando sempre più l’intelligenza artificiale.

Lo dimostrano ad esempio gli importanti investimenti operati da Microsoft, Opera e lo stesso Google

In chiusura, per celebrare al meglio Mozilla che compie 25 anni, ecco alcune succulente curiosità da dare in pasto agli appassionati. Innanzitutto, il nome: inizialmente il browser era chiamato Netscape, ma si optò in seguito di operare una crasi tra le parole Mosaic, all’epoca il browser più noto, e killer. Un ultima curiosità riguarda invece l’assonanza che Mozilla ha con Godzilla, il leggendario mostro creato dalla fantasia nipponica. A tal proposito l’impiegato ed artista Dave Titus creò la mascotte di una gigantesca lucertola con abiti da pugile. Successivamente venne sostituita dalla testa di T-Rex dal colore rosso, poi ancora da una gigantesca volpe che avvolge il pianeta.