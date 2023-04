Milan Napoli, quanto vinco se scommetto 10 euro, e su chi?

Tutto è pronto, domani mercoledì 12 aprile andrà in scena Milan Napoli, l’attesissimo quarto d’andata di Champions League. Se siete amanti delle scommesse, allora dovete senza dubbio dare uno sguardo alle quote aggiornate in merito al grande match in arrivo domani sera.

Milan Napoli, sono aperte le scommesse

Soldi, soldi, soldi, tanti soldi. Chi non ricorda il vecchio motivetto della canzonetta cantata da Betty Curtis? Quando si parla di Milan Napoli si parla anche di questo. Stavolta però, dopo aver fatto i conti in tasta alle squadre di Champions per capire quanto guadagnano con la loro partecipazione alla coppa, vogliamo capire quanto potremo guadagnare noi comuni mortali scommettendo su una delle due squadre. Per farci un’idea dei possibili guadagni ci siamo affidati al sito della SNAI, il quale da tempo ha pubblicato le quote relative alle varie possibili scommesse disponibili per il match. Naturalmente, tali quotazioni sono in costante aggiornamento, e tengono conto anche di diversi fattori.

Quando sono usciti i sorteggi, l’opinione comune era che il Napoli avesse la strada spianata verso la finale. Il tabellone di sinistra infatti vedeva Inter o Benfica come avversarie potenziali in semifinale. Ai quarti invece il Milan, vittima sacrificale della corazzata azzurra. Naturalmente, anche le quote che rimbalzavano sui vari portali confermavano queste sensazioni. Ne è passato però di tempo dal giorno del sorteggio e nel frattempo è arrivata Napoli Milan, la partita di campionato. In quel match i rossoneri si sono imposti addirittura per 4 a 0, cosa che ha lasciato tutti gli addetti ai lavori e i tifosi di stucco. Inoltre, c’è da aggiungere che l’assenza di Osimhen sta pesando più del previsto.

Cosa ci dicono le quote e quanto si guadagna?

E come se non bastasse, nelle file dei partenopei si sono fatti male anche Simeone e Raspadori.

Eccoci quindi alle attuali quotazioni. La vittoria del Milan è data a 2,85, mentre quella del Napoli è messa a 2,70. Il pareggio è quotato a 3,05. Insomma, nonostante l’inquietante precedente e nonostante gli infortuni, la squadra di Spalletti rimane favorita per questo match di andata. Ma quanto si guadagna quindi se scommetto 10 euro sulla partita? Naturalmente, se si vogliono fare davvero tanti soldi come canta la Curtis, puntare su una sola gara è cosa ardua. Con 10 euro sul segno 2 si vincono quindi 27 euro, mentre puntando sulla vittoria dei rossoneri se ne vincono 28,5. Ma se vogliamo realmente puntare in grande, allora bisogna dare uno sguardo alle quotazioni dei risultati esatti. Succulento ad esempio l’1-0, dato a 9 (si vincono con 10 euro 90 euro), mentre lo 0-2 è dato addirittura a 13 (130 euro).