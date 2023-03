Guadagni Champions, quanto valgono i quarti raggiunti da Napoli, Milan e Inter?

È fatta, tutte e tre le italiane rimaste in gara approdano ai quarti di finale. Ma quali sono i guadagni di Champions? Inter, Napoli e Milan ce l’hanno fatta a superare il turno, ma quanto si sono intascate con la qualificazione? Scopriamolo insieme.

Guadagni Champions, gli introiti di Milan, Inter e Napoli

Una pura formalità per gli azzurri guidati da Spalletti. Il fenomenale Napoli, dopo aver vinto in Germania per 2 a 0, si è imposto anche in casa con un secco 3 a 0. Discorso decisamente più complicato per i nerazzurri che, però, sono riusciti ad emulare il Milan e conservare l’1-0 ottenuto a San Siro all’andata, ottenendo, proprio come i rossoneri, lo 0-0 in trasferta, sufficiente per il passaggio del turno. Domani alle 12 ci sarà il sorteggio per i tanto attesi quarti di finale che si svolgeranno poi tra l’11 e il 19 aprile. I partenopei sembrano indubbiamente i più attrezzati per proseguire il cammino internazionale, avendo tra l’altro già archiviato lo scudetto italiano.

Indubbiamente, però, molto dipenderà proprio da chi affronteranno, con spauracchi di tutto rispetto ancora in corsa come Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Conclusa la panoramica calcistica, vediamo quali sono i guadagni Champions per le nostre italiane. In realtà, il calcolo deve essere affrontato per casi singoli, in quanto si basa su ranking storico e market pool. Prendiamo ad esempio l’Inter. I nerazzurri, come tutte le squadre, hanno incassato il bonus partecipazione di circa 15 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i quasi 16 milioni relativi al proprio ranking storico. C’è poi il market pool, che si basa sul piazzamento in campionato (6 milioni aggiuntivi per i nerazzurri).

Quanto valgono i quarti?

Il bonus risultati nel girone è invece di 10 milioni, mentre il passaggio agli ottavi ha maturato 9 milioni. Il valore dei quarti è di invece 10 milioni di euro. L’Inter deve inoltre aggiungere 4 milioni e mezzo per il secondo market pool. Alla somma andrebbe infine sottratta la multa di 4 milioni per violazione del Fair Play finanziario. Il totale è di circa 68 milioni di euro. Per i rossoneri il calcolo è sostanzialmente identico, bisogna però correggere la multa di soli 2 milioni, quindi il totale finale sarà di quasi 70 milioni di euro.

Il Napoli invece ha fatto leggermente meno, nonostante un miglior ranking storico che ha fruttato oltre 18 milioni di euro. A persa, in questo caso, sono i market pool più bassi, portando quindi il ricavo complessivo fin qui raggiunto con il passaggio ai quarti a 66 milioni di euro. Speriamo che i guadagni Champions per queste tre squadre possano continuare, magari regalando a una di loro addirittura la vittoria nella finalissima di Istanbul in programma il 10 giugno.