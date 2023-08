L’estate è arrivata e in molti si stanno chiedendo quali sono i migliori yogurt da acquistare al supermercato. Questi prodotti, infatti, sono rinfrescanti e leggeri rispetto ad altri dessert o dolci.

In questo periodo, per colpa delle temperature elevate, si ha meno appetito per cui si prediligono dei cibi più facili da digerire. Lo yogurt, quindi, può essere la scelta ideale perché fornisce nutrienti senza appesantire lo stomaco.

Si tratta poi di un prodotto versatile per cui può essere utilizzato anche per preparare dei gelati fatti in casa, dei frullati ma anche degli smoothie (bevande leggere).

Durante la stagione calda, si cerca di mantenere uno stile di vita sano e bilanciato per cui questo prodotto può rivelarsi una scelta valida dal punto di vista nutrizionale nonché ottima per soddisfare il desiderio di dolcezza senza rinunciare alla salute.

Quali scegliere allora?

Come scegliere il prodotto migliore?

Al supermercato si trovano tante marche diverse di yogurt per cui scegliere i migliori non è facile.

Tali prodotti si prediligono soprattutto quando fa caldo perché non appesantiscono. Ma che cosa sono precisamente?

Si ottengono in seguito alla fermentazione del latte operata dai batteri che demoliscono il lattosio e producono acido lattico.

L’ideale sarebbe scegliere quelli con la lista di ingredienti più corta ovvero con il solo latte e fermenti vivi. Andrebbero invece evitati quelli che contengono zucchero aggiunto come il fruttosio che sull’etichetta è indicato come “succo d’uva” o “zucchero alla frutta”.

Coloro che sono a dieta dovrebbero evitare invece quelli che contengono cereali/frutta, aromi vari, sciroppo di glucosio e conservanti.

Migliori yogurt da acquistare al supermercato secondo l’ultima indagine di Altroconsumo

L’associazione a difesa dei consumatori Altroconsumo ha stilato una lista dei migliori yogurt da acquistare al supermercato.

Tra questi c’è ilnel formato da 150 grammi che, come si evince dal nome, contiene lo 0% di grassi. Ha ottenuto il punteggio di 76 (qualità ottima): esattamente 82 per l’analisi, 74 per l’assaggio, 84 per l’imballaggio e 56 per l’etichetta. Sul sito ufficiale di questo articolo si legge che è prodotto con vaccino Greco pastorizzato e che offre alcuni benefici. Questo yogurt, inoltre, si legge, è una fonte di proteine, di calcio, è del tutto naturale, non contiene additivi, è senza glutine e Ogm.

Come miglior acquisto c’è invece il Milbona Lidl yogurt greco senza grassi nel formato da 200 grammi che contiene anch’esso lo 0% di grassi. Ha ottenuto il punteggio di 75 (qualità ottima): esattamente 78 per l’analisi, 76 per l’assaggio, 84 per l’imballaggio e 50 per l’etichetta. Si tratta di un prodotto denso, liscio e cremoso per cui una cucchiaiata tira l’altra.

Di qualità buona (63 punti) è anche il Fior di Natura dell’Eurospin nel formato 2×125 grammi. Si tratta di una preparazione vegetale a base di soia. Sulla pagina ufficiale della catena di discount si legge che la marca “Fior di Natura” è l’alternativa vegetale che soddisfa comunque il palato in modo sano e naturale. È un’alternativa alla portata di tutti perché offre un ottimo rapporto sia nutrizionale che gastronomico.

Riassumendo…

1. È Altroconsumo che ha stilato la lista dei migliori yogurt presenti al supermercato

2. I punti di forza sono la consistenza fresca e cremosa che li rende degli alimenti rinfrescanti da gustare soprattutto in estate

3. Gli yogurt sono generalmente più leggeri rispetto ad alcuni dessert o dolci

4. I migliori per l’associazione sono il Mevgal extra 0% yogurt greco, il Milbona Lidl yogurt greco e il il Fior di Natura dell’Eurospin.

