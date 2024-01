Stavolta gli esperti ci regalano altre dritte per i nostri acquisti. Quali sono i migliori würstel da comprare nei supermercati italiani? A svelarci la classifica è Gambero Rosso, da sempre tra i massimi esperti quando si tratta di gastronomia. Vediamo quali sono le marche migliori a livello di qualità.

Dalla Germania all’Italia

I würstel sono un prodotto che nell’immaginario comune è subito associato alla Germania, del resto si tratta di un alimento che nella terra teutonica va particolarmente forte.

Ma quali sono i prodotti migliori da acquistare invece da noi in Italia? Benché la spesa nei supermercati stia diventando sempre più ostica, visti i continui rincari previsti anche per il 2024 , anche per molti italiani si tratta di un alimento che di tanto in tanto ci piace mettere a tavola, anche perché rappresenta un pasto molto veloce da preparare. Il mercato dei würstel è infatti in crescita, soprattutto per quanto riguarda la marche principali, e gli esperti di Gambero Rosso hanno deciso di effettuare una ricerca per capire quali sono i prodotti migliori. I parametri dellahanno preso in considerazione carne suina in purezza o mista suina e bovina, principalmente di tipo Wiener e Frankfurter, e in aggiunta anche le versioni Servelade e Meraner.

Come detto, il mercato è in crescita, avendo fatto registrare nel 2023 un sostanzioso +6,6% di vendite rispetto all’anno precedente. Nella top ten stilata sono entrati solo i prodotti che hanno raggiunto un punteggio di almeno 63 su 100. La degustazione è stata effettuata senza sapere che tipo di würstel fosse, così da non influenzarne il giudizio. Ecco i parametri utilizzati per la scelta del punteggio:

aspetto interno ed esterno,

profilo aromatico,

gusto,

struttura,

retrogusto

intensità e persistenza delle sensazioni percepite al naso e al palato.

Siamo ora pronti a scoprire di quali prodotti si tratta.

Classifica migliori würstel nei supermercati italiani

La classifica si apre con Senfter, Wurstel Wiener, ossia il classico salsicciotto viennese e rappresenta uno dei prodotti più apprezzati sul mercato.

Subito dopo abbiamo. Si tratta di un prodotto di carne suina privo di glutine, latte e lattosio. Proseguiamo la scalata al primo posto con la posizione sette occupata da Carrefour Selection, Meraner wurstel. Si caratterizza soprattutto per odori e sapori più forti e incisivi. Al sesto posto troviamo invece Citterio, Fein Wurst Antica Ricetta. Un würstel che si caratterizza per il sapore dolce e distintivo. Quinta posizione perrustico dell’etichetta Sapori e Dintorni. Si tratta del prodotto italiano che si caratterizza per un struttura particolarmente morbida.

Quarta pozione per Senfter, Hot Dog classico fatto con con carni suene, acqua, sale, destrosio, aromi, spezie e prodotto dal Gruppo Granterre. È inoltre privo di polifosfati, allergeni e glutammato. Ed eccoci giunti al podio, al terzo posto infatti troviamo Wuber, Wuberone L’Originale, dal gusto morbido e deciso, presenta aromi con retrogusto vegetale e speziato. Seconda posizione per Recla, Wurstel Wiener Original Sudtirol. Struttura morbida ma con parte esterna leggermente croccante. Ed eccoci infine al primo posto nella classifica dei migliori würstel presenti nei supermercati italiani. In questa posizione troviamo Citterio, Wuoi? Maxi di suino. È prodotto con carne di suino di origine UE, e si caratterizza per un odore dolce e delicato, oltre che un gusto equilibrato.

I punti chiave…

ecco la classifica dei migliori würstel da comprare nei nostri supermercati: